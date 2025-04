Essa é a habilidade número 1 que você precisa para ser contratado, segundo especialista do LinkedIn

As habilidades interpessoais deixaram de ser coadjuvantes nas decisões de contratação e ascensão profissional. É isso o que mostra um novo relatório do LinkedIn. De acordo com o estudo, sete das dez competências que mais crescem na plataforma são sociais.

Segundo especialistas, o dado indica uma mudança clara no que o mercado valoriza: inteligência emocional, capacidade de adaptação e comunicação eficiente agora ocupam o centro da estratégia profissional. São as chamadas soft skills. Mas, para Andrew McCaskill, especialista em carreiras do LinkedIn, essa nomenclatura já não faz mais sentido.

“Fazemos um desserviço às habilidades ao chamá-las de habilidades ‘soft’”, afirmou ele em uma entrevista para o CNBC Make It. “Essas habilidades centradas no ser humano são realmente transformadoras no que se refere a como pensamos sobre as habilidades que você vai precisar e trabalhar regularmente.”

As habilidades essenciais, segundo o LinkedIn

No levantamento, a plataforma considerou o número de usuários que adicionaram uma habilidade ao perfil, a proporção de membros contratados que possuíam essa competência e a frequência com que ela aparecia nas vagas divulgadas. A comparação com o ano anterior evidenciou o crescimento das habilidades sociais em um ritmo superior ao das técnicas.

Veja as competências sociais em alta, segundo o LinkedIn.

Adaptabilidade

Pensamento inovador

Falar em público

Venda baseada em soluções

Engajamento e suporte ao cliente

Gestão de partes interessadas

Um estudo conduzido pela Harris Poll e pela Express Employment Professionals aponta um aumento no comportamento confrontador entre colegas de trabalho nos Estados Unidos. Trinta por cento dos profissionais empregados disseram que os colegas estão mais propensos a confrontos do que há três anos.

McCaskill associa esse cenário a um “mundo externo dividido”, ao retorno aos escritórios e à convivência entre diferentes gerações. Nesse contexto, a habilidade de manter a calma e o profissionalismo se torna ainda mais valiosa. “As pessoas que conseguem ficar calmas em meio a [esses fatores], as pessoas que conseguem manter seu profissionalismo em meio a isso... essas pessoas vão vencer nisso”, afirma.

A recomendação número 1 do LinkedIn

A orientação do LinkedIn é clara: essas habilidades devem aparecer de forma explícita nos currículos e ser sustentadas por exemplos concretos durante entrevistas. Muitos dos questionamentos feitos por recrutadores têm como objetivo avaliar justamente esse tipo de competência, mesmo que de forma indireta.

“Quando alguém diz, ‘Conte-me sobre uma ocasião em que você resolveu um problema que sua empresa estava enfrentando’, eles estão realmente perguntando sobre pensamento inovador”, explica McCaskill. Ter consciência disso permite uma preparação mais precisa para os processos seletivos e, principalmente, maior clareza sobre o que o mercado espera de quem quer crescer na carreira.

Num ambiente profissional cada vez mais moldado por mudanças rápidas, tecnologias emergentes e relações de trabalho híbridas, habilidades sociais não são apenas desejáveis — elas são indispensáveis.

