Essa é a habilidade número 1 que recrutadores procuram em candidatos: 'Dá uma vantagem decisiva'

Com o avanço acelerado da inteligência artificial e as mudanças no modelo de trabalho, recrutadores passaram a buscar mais do que experiência técnica. Hebba Youssef, diretora de Recursos Humanos da startup Workweek, afirma que duas habilidades se tornaram determinantes nos processos seletivos: curiosidade e adaptabilidade.

Segundo Youssef, candidatos que demonstram interesse genuíno pelo negócio e mostram disposição para aprender e se atualizar têm vantagem real na disputa por uma vaga.

“Se você estiver curioso sobre o problema que a empresa está tentando resolver, seu posicionamento no mundo e como essa função contribuirá para o sucesso da empresa, acho que esses são grandes sinais de alerta”, afirmou ela para CNBC Make It.

Conhecimento em IA vira critério competitivo

Com a popularização da inteligência artificial em praticamente todos os setores, demonstrar familiaridade com ferramentas tecnológicas tornou-se um diferencial — principalmente para quem pretende ocupar cargos de gestão.

Para a especialista, quem apresenta ideias práticas sobre como usar IA para otimizar processos, melhorar resultados ou tomar decisões mais estratégicas se destaca imediatamente.

Em suas entrevistas, ela valoriza profissionais que trazem sugestões para tornar o trabalho “melhor, mais fácil e mais eficiente”.

Ferramentas certas para a função certa

Mesmo que a função não exija o uso direto de IA, Youssef recomenda que os candidatos pesquisem quais ferramentas tecnológicas podem se aplicar à vaga desejada.

Um profissional de marketing, por exemplo, pode explorar plataformas que analisam dados de campanhas publicitárias. O objetivo é mostrar que entende o potencial da tecnologia e está pronto para utilizá-la.

“É benéfico que os candidatos demonstrem que têm uma compreensão básica do que é IA e quais são suas capacidades”, reforça.

Esse preparo, segundo ela, é cada vez mais valorizado — e tende a ser obrigatório em breve. “Veremos cada vez mais descrições de cargos tendo conhecimento em IA como requisito.”

Liderança exige atualização constante

Além de acompanhar o desenvolvimento tecnológico, o novo líder precisa promover uma cultura de inovação nas equipes.

Para Youssef, ter um conhecimento básico de IA já demonstra que o profissional está atento às transformações do mercado e pronto para liderar em um ambiente em constante mudança.

Ela reconhece que o ritmo de evolução da IA é desafiador, já que muitas ferramentas se tornam obsoletas em poucos meses. Ainda assim, defende que a disposição para aprender e se adaptar é mais importante do que o domínio técnico completo.

Em sua visão, a inteligência artificial “vai revolucionar todos os setores” — e isso exige líderes preparados para conduzir essa transição.

Nova gestão: mais estratégica e tecnológica

O perfil dos profissionais que chegam a posições de liderança também está mudando. Além da capacidade de gerir pessoas e entregar resultados, espera-se uma atuação mais estratégica, com olhar voltado à inovação e à tecnologia. Mostrar domínio sobre tendências como IA pode ser o diferencial entre liderar uma transformação — ou ser superado por ela.

