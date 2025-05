Essa é a estratégia número 1 que marcas estão usando para chamar a sua atenção

Marcas e empresas sofrem de um mesmo problema: o ruído digital – ou seja, a enorme quantidade de conteúdos disponíveis atualmente na internet.

Diante de tantos estímulos, o diferencial de uma campanha eficaz está na capacidade de captar e reter a atenção dos consumidores. Nesse contexto, uma das estratégias que pode ser aplicada é a gamificação.

O conceito faz alusão ao emprego planejado de mecânicas típicas dos jogos em ambientes que não são jogos, com o propósito de incentivar o envolvimento, fortalecer a fidelização e estimular a criação de hábitos.

Essa técnica se baseia na premissa de que os seres humanos têm uma tendência natural à busca por realizações, competição e recompensas imediatas.

A ciência por trás da estratégia

Sempre que alcançamos uma meta — como, por exemplo, finalizar uma tarefa ou etapa — o cérebro libera dopamina, um neurotransmissor relacionado ao prazer, motivação e aprendizado por reforço.

Essa liberação gera uma sensação de sucesso e promove a repetição daquele comportamento, fazendo com que o usuário retorne de forma automática, como ao verificar redes sociais ou jogar no celular.

Pode-se afirmar que a gamificação é fundamentada no condicionamento operante, conceito desenvolvido pelo psicólogo B.F. Skinner. Já existem diversas empresas que utilizam essa abordagem, por meio de:

Reforço positivo (exemplo: Starbucks premiando os clientes com estrelas a cada compra)

Reforço negativo (exemplo: punições pela quebra de sequência de uso no Duolingo)

Recompensas variáveis (exemplo: sorteios e brindes aleatórios no Monopoly do McDonald's)

Jogar para vencer

A gamificação vai muito além de sistemas de pontos ou medalhas virtuais — seu foco está em acionar os mecanismos da motivação humana. Por meio dela é possível desenvolver uma experiência de usuário envolvente, capaz de fortalecer a lealdade do público e garantir visibilidade em meio à concorrência.

Contudo, esse recurso exige responsabilidade. O sucesso da gamificação, no futuro, estará com aquelas marcas que forem capazes de equilibrar engajamento com responsabilidade emocional, aplicando a estratégia de forma consciente e bem direcionada.

Destaque-se no mercado e viralize a sua marca

Em tempos de e-commerce e consumidores cada vez mais conectados às redes, saber desenvolver uma estratégia bem estruturada pode ser a diferença entre uma marca que apenas vende e outra que conquista seus consumidores — gerando fidelização e recorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO APRENDER MAIS SOBRE MARKETING DIGITAL