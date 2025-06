‘Essa é a chance de me apresentar para as empresas’, diz estudante às vésperas da formatura

Com a proximidade da formatura, Real Moreira de Souza, estudante de Direito da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), decidiu encarar uma conferência do Na Prática como uma plataforma para dois objetivos claros: desenvolvimento pessoal e conexão com empresas.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

“O primeiro objetivo é me desenvolver. O segundo, claro, é me apresentar para as empresas”, resume o jovem, que está no último ano do curso.

Preparar para conquistar

Real não chegou à conferência despreparado. Ele mergulhou nos conteúdos oferecidos pelo próprio Na Prática — trilhas, workshops, cursos e encontros remotos — como forma de entender melhor tanto as expectativas do mercado quanto o posicionamento das empresas participantes.

Você está em busca da sua primeira oportunidade de trabalho? Então, é hora de se conectar com os recrutadores das empresas mais inovadoras do Brasil. Participe da Conferência de Gestão e Inovação do Na Prática, encontro presencial e gratuito, onde 1 em cada 5 participantes é contratado após o evento. Clique aqui e garanta sua vaga.

“A participação ativa nos workshops foi muito importante. E estudei bastante sobre as empresas, tanto pelos conteúdos do Na Prática quanto por fora também

Um passo além do currículo

Mais do que uma feira de carreiras, a conferência do Na Prática é, para muitos participantes, uma chance de construir pontes reais com o mercado.

Real reconhece esse potencial: “O Na Prática já oferece cursos que nos ajudam a entender os fit culturais. Agora é minha chance de mostrar quem eu sou”, diz.

Jornada de aprendizado contínuo

Com foco e clareza, Real representa milhares de jovens que veem na conferência não apenas uma vitrine de oportunidades, mas um espaço de crescimento intencional.



Ao final da conversa, ele já antecipa uma nova etapa: “Depois a gente se fala pra contar como foi a experiência”, conclui com entusiasmo.

1 EM CADA 5 PARTICIPANTES É CONTRATADO APÓS O EVENTO. Participe da Conferência de Gestão e Inovação, evento para conectar jovens estudantes com as empresas protagonistas do mercado de trabalho. É presencial e gratuito. Clique aqui e garanta vaga.

1 em cada 5 participantes é contratado após este evento

Para jovens que buscam acelerar a carreira, a Conferência de Gestão e Inovação é uma oportunidade imperdível.

O evento gratuito reúne universitários de todo o país e os conecta com as empresas líderes de mercado. Ao longo da programação, é possível aprender com cases reais, ampliar sua rede e até encontrar oportunidades de estágio e emprego com empresas de referência.

Durante o evento, você vai...

Se conectar com centenas de jovens;

Interagir diretamente com dezenas de empresas que estão contratando;

Acessar às melhores oportunidades do mercado em um só lugar;

Ampliar seu networking e desenvolva uma rede de apoio sólida.

GARANTA SUA VAGA CLICANDO AQUI