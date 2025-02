Tal como todas as gerações anteriores a eles, a Geração Z está redefinindo o mercado de trabalho.

Para além de ter um forte compromisso com o balanço entre a vida pessoal e a profissional, os jovens colocam muita importância em ter um alto desempenho em suas funções. Mas, ao invés de esperar por feedbacks ou reuniões de desempenho, eles buscam dados para quantificar seu trabalho.

Dados viraram uma parte central para a carreira de profissionais Gen Z. Um estudo da plataforma de gestão de tarefas Slingshot, de 2023, a Geração Z usa mais dados do que qualquer outra geração: 74%, em comparação com 61% de gerações mais velhas.

Dentro do nicho mais jovem, 100% dos entrevistados diz usar dados semanalmente, enquanto 61% usam-os diariamente. Dados impulsionam performance, produtividade e decisões estratégicas em todas as gerações, basta usá-los.

Dean Guida, CEO da Infragistics e membro da geração Boomer, dá três dicas de como disseminar a cultura data-driven por toda a empresa, independentemente da idade dos profissionais. As informações foram retiradas de uma matéria da Entrepreneur Magazine.

Como espalhar a cultura data-driven pela empresa

Demonstrar o impacto dos dados no desempenho

Muitos funcionários utilizam dados sem perceber, seja ao acompanhar o andamento de projetos, medir metas ou gerar relatórios de vendas. A chave está em educar as equipes sobre como esses números podem ser usados estrategicamente para prever tendências e tomar decisões mais seguras, em vez de confiar apenas na intuição.

Garantir o acesso aos dados para todos

Uma barreira comum à criação de uma cultura orientada por dados é o acesso limitado a essas informações. Empresas precisam quebrar silos e permitir que colaboradores de diferentes departamentos compartilhem informações. Dessa forma, cada funcionário pode ter uma visão mais ampla do negócio, o que é essencial para projetos interdisciplinares e decisões embasadas.

Capacitar as equipes com ferramentas intuitivas

O treinamento para interpretação de dados não precisa ser extenso ou complexo. Ferramentas modernas, que ajudam na visualização de tendências e na análise de métricas, tornam mais fácil para qualquer pessoa, independentemente de sua formação, compreender o que os números significam e como eles podem ser aplicados.

Oferecer cursos e especializações gratuitamente para os funcionários é uma das maneiras mais eficazes de democratizar o acesso aos dados, quebrando o paradigma de que eles são "difíceis" ou "incompreensíveis".

Capacite-se na análise de dados

