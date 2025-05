Essa característica pode ser a sua maior inimiga no começo de carreira — e você nem sabia

Você já entrou em uma entrevista e pensou: “Será que eu realmente mereço estar aqui?” Ou então recebeu um elogio e respondeu: “Foi só sorte”.

Esses pensamentos, aparentemente isolados, são sintomas de um fenômeno que acomete muitos profissionais em início de carreira: a Síndrome de Impostor.

Embora o nome sugira uma condição clínica, trata-se, na verdade, de um sentimento que pode acabar com a confiança e impactar diretamente o desenvolvimento profissional.

Transição da faculdade para o mercado amplia inseguranças

A transição entre a vida acadêmica e o mercado de trabalho costuma ser carregada de expectativas e comparações.

Jovens recém-formados se veem em ambientes competitivos, cercados por colegas experientes, e sentem que precisam “provar” seu valor constantemente.

É nesse cenário que a Síndrome de Impostor ganha força: uma voz interna persistente que insiste em desacreditar conquistas e resultados, mesmo diante de evidências concretas de competência.

A crença de que não se é tão competente quanto os outros pensam é um dos principais sinais da síndrome.

Outros indícios são:

Atribuir o sucesso à sorte ou a fatores externo

Medo de ser “descoberto” como uma fraude e até autos sabotagem — quando o profissional evita assumir novos desafios por medo de falhar

Esses comportamentos, se não reconhecidos, podem criar um ciclo de insegurança e estagnação.

Autoconhecimento como ferramenta de superação

Superar esse padrão exige mais do que força de vontade. É um processo que passa, antes de tudo, pelo reconhecimento de que o sentimento é comum e que não define o potencial do profissional.

A prática do autoconhecimento é uma ferramenta essencial nessa jornada.

Identificar quais são os pontos fortes reais, o que já foi conquistado e entender que cada trajetória é única ajuda a construir uma base mais sólida para a autoconfiança.

