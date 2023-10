Especialização impulsiona carreiras na saúde

Os avanços tecnológicos e científicos e a crescente exigência por assistência de qualidade têm impulsionado a necessidade por profissionais especializados no setor de saúde. Com isso, as pós-graduações são cada vez mais procuradas por aqueles que planejam aprimorar suas carreiras, fazendo com que as instituições de ensino adequem seu portfólio de cursos às demandas do mercado.

“Nossos programas são atualizados constantemente, orientados principalmente pelo que está sendo praticado no Einstein”, afirma Olga Farah, Diretora de Pós-graduação do Ensino Einstein e da Consultoria Einstein. Ela destaca que o hospital é seguidamente classificado entre os melhores do mundo e dita as tendências no mercado brasileiro. “Assim, quando o setor começa a buscar cardiologistas familiarizados com as técnicas mais recentes, nós estamos prontos para formá-los, com especialistas e as melhores instalações, porque já estamos trabalhando com isso”, diz.

Olga explica que, embora os cursos sejam inspirados na prática em um ambiente de excelência, eles oferecem conhecimento e habilidades úteis para a realidade do país. “Trazemos inovações e as práticas mais modernas para aplicação no dia a dia, ou seja, que vão aprimorar o que é possível ser praticado no sistema de saúde brasileiro.”

Ronaldo Hueb Baroni, Gerente Médico do Setor de Diagnóstico por Imagem do Hospital Israelita Albert Einstein, cita o radiologista como exemplo de especialista tradicional, presente em praticamente todos os hospitais, que hoje se destaca com conhecimentos mais específicos. “Houve muita incorporação de tecnologia na área, que ganhou um novo impulso com a Inteligência Artificial. É necessário estar familiarizado com esse ambiente”, afirma.

Baroni também é um dos líderes do Centro de Ensino em Imagem Einstein e ressalta que os programas estão sendo atualizados nesse sentido. “Estamos sempre atentos às necessidades do mercado, com estrutura e corpo docente capazes de proporcionar um valioso upgrade na capacitação do especialista”, diz.

Ele relata que é possível se atualizar de diversas maneiras, sempre com foco em ampliar as áreas de conhecimento. “É importante investir na educação contínua, pois o profissional com conhecimentos aprofundados é capaz de realizar diagnósticos mais complexos e, por isso, é disputado pelo mercado”, finaliza.

