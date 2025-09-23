Especialista revela três hábitos que todo profissional deve ter: 'Mais impacto e menos drama':

"Se você quer que sua empresa cresça, você precisa crescer enquanto líder."

É isso que escreveu Daniel Marcos, CEO do Growth Institute, uma das principais plataformas de aprendizagem para executivos de alto escalão dos Estados Unidos, na Entrepreneur Magazine.

Para ele, a maior fonte de aprendizado de um profissional é observar o que outros grandes nomes da sua área fazem para obterem sucesso. Baseando-se nos insights obtidos nesse exercício de observação, Marcos desenvolveu uma metodologia de três passos que ajudam líderes a multiplicarem seu impacto nas empresas.

Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança e gestão (com certificado!). Inscreva-se aqui.

Que tipo de líder você é?

Esse sistema é baseado em como CEOs globais geram resultados exponenciais usando estratégias simples e comprovadas. Ele está organizado em três pilares fundamentais:

Foco no líder Foco na equipe Foco na empresa

A metodologia oferece um roteiro claro para superar desafios e atingir resultados extraordinários, como fez Satya Nadella, CEO da Microsoft.

Quando Satya Nadella assumiu a liderança da Microsoft, em 2014, a empresa enfrentava grandes desafios. Steve Ballmer, seu antecessor, ignorou tendências importantes, como redes sociais e aplicativos. Com isso, o valor da empresa estagnou em US$281 bilhões. Sob a liderança de Satya, em apenas uma década, a empresa passou a valer US$ 1,4 trilhão.

Esse caso ilustra como o sucesso está em identificar oportunidades e executá-las com precisão. Esse sistema foi feito para impulsionar líderes a abraçarem novas formas de pensar, fugindo do padrão e conquistando novos espaços no mercado.

Invista no seu desenvolvimento profissional: curso revela como ser um líder mais completo, de alta performance e humanizado. Garanta uma vaga aqui.

O Sistema de Gestão para CEOs: mais impacto e menos drama

A maioria dos líderes começa sem saber muito bem como liderar. Eles são apenas empreendedores apaixonados com uma visão de onde querem chegar. Por isso, o Sistema de Gestão para CEOs parte do princípio de que o primeiro passo para uma liderança de impacto é criar um sistema pessoal que permita:

Operar com uma mentalidade de crescimento, sempre acreditando que é possível aprender e melhorar;

Liderar equipes de forma eficaz;

Ter um bom equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Para criar um sistema que sustente esses três pilares, há alguns hábitos que você pode adquirir.

Os hábitos de quem lidera

1. Tenha uma rotina matinal

Estabelecer uma rotina matinal é essencial para redução de estresse. "Uma rotina disciplinada aumenta a resiliência, foco e clareza mental," explica Marcos.

Pode parecer clichê, mas acordar duas horas antes do que você normalmente acordaria cria um tempo valioso para você investir em si mesmo. Marcos recomenda 45 minutos de caminhada leve, mas, ao invés de ouvir música, assista ou ouça a um curso/podcast. Ele também sugere fazer sessões de meditação de 5 a 10 minutos usando aplicativos como o Headspace.

"Eu recomendo que todo o líder acorde pelo menos duas horas antes do que o restante da casa. Use esse tempo para cuidar de você mesmo, física, mental e emocionalmente," reflete.

Seja o líder que todas as empresas querem ter. Treinamento da EXAME + Saint Paul ensinam fundamentos para a liderança de alta performance.

2. A metodologia dos 25 anos

Organizações transformadoras têm um Enorme Propósito Transformador (MTP, da sigla em inglês). Pensar em um horizonte de 25 anos — ou 100 trimestres — ajuda a manter o foco em metas sustentáveis e de alto impacto.

Ao passo que temos o costume de superestimar o que podemos fazer em um ano, nós subestimamos o que conseguimos entregar em décadas.

Pensamento à longo prazo é uma das principais características para o crescimento e um elemento-chave que deve estar presente na mentalidade de qualquer CEO.

Com cases reais do mercado, EXAME e Saint Paul liberam aulas virtuais sobre liderança e gestão; clique aqui e garanta uma vaga

3. Promova quebras de paradigma na sua vida pessoal

O crescimento como líder requer comprometimento, coragem e confiança. O principal comprometimento que um líder deve fazer é ao crescimento.

"Meu comprometimento é gerar mais impacto com o mínimo de drama possível," conta Marcos. "Esse comprometimento me leva aos melhores livros, mentores e cursos para aprofundar meu conhecimento. Isso abastece meu crescimento e afia minhas habilidades."

Invista no seu próprio crescimento

Se você se comprometer a essas práticas, você verá uma profunda mudança em sua liderança e, por consequência, na performance de sua empresa. Investir no seu próprio crescimento traz um retorno que, muitas vezes, não é só para você, e sim para sua empresa.

Pensando nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Liderança e Gestão, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para ser um líder mais completo.