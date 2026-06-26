Especialista revela os 3 hábitos que ajudam a fortalecer a mente contra ansiedade e procrastinação

Os altos índices de ansiedade e esgotamento mental no cenário pós-pandêmico transformaram a busca por bem-estar psicológico em uma prioridade global. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma em cada sete pessoas convive com algum transtorno mental, como ansiedade ou depressão.

Diante desse cenário, ganham destaque pesquisas que propõem caminhos práticos para fortalecer a saúde mental. É o caso do trabalho da psicoterapeuta americana Amy Morin. A proposta da especialista não oferece "positividade tóxica", mas o gerenciamento das emoções em três pilares: pensamentos, comportamentos e emoções.

Entenda, abaixo, como funciona cada um deles.

Pensamentos: o filtro realista contra a ansiedade

O primeiro pilar da metodologia de Morin é o controle do diálogo interno. Em momentos de crise ou estresse, a mente humana tende a desenvolver pensamentos catastróficos – um padrão ansioso de criar o pior cenário possível, mesmo sem evidências concretas.

O treinamento da força mental exige a identificação dessas distorções para que sejam substituídas por uma perspectiva baseada em fatos. No entanto, a especialista destaca a diferença entre o otimismo cego e o realismo funcional.

Enquanto o primeiro ignora as dificuldades e cria expectativas irreais que podem resultar em frustração, o realismo funcional reconhece os obstáculos existentes, mas foca nas ferramentas disponíveis para enfrentá-los.

Esse filtro analítico ajuda a evitar que os pensamentos automáticos negativos não paralisem as tomada de decisão.

Comportamentos: produtividade e motivação

O segundo componente foca nas atitudes concretas. Um dos principais erros na busca por produtividade é a dependência da motivação. A força mental se manifesta por meio da capacidade de agir de forma produtiva mesmo sem o desejo de executar a tarefa.

O processo exige cortar hábitos que sabotam o progresso, como a procrastinação e o isolamento social.

Substituir esses comportamentos por rotinas estruturadas funciona como um mecanismo de proteção contra o esgotamento, garantindo a continuidade dos projetos profissionais e pessoais.

Emoções: o autocontrole sem repressão

O terceiro pilar aborda a regulação emocional. Desenvolver força mental não significa reprimir sentimentos como raiva, medo ou tristeza. Essa prática na verdade agrava os quadros de ansiedade.

O objetivo é reconhecer e aceitar essas emoções, para que elas não se tornem condutoras das escolhas diárias. O autocontrole nesse contexto é a habilidade de sentir o desconforto emocional sem reagir a ele de forma impulsiva.

Ao criar um espaço de reflexão entre o estímulo emocional e a resposta prática, é possível preservar a lógica e evitar o arrependimento por decisões tomadas por emoção.

Autocontrole como prática

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