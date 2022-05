Especialista mostra metodologia que o fez faturar R$3 mil por dia em casa

Nos últimos meses, é difícil encontrar alguém que não veja com bons olhos uma renda extra no final do mês. Com a alta da inflação, os preços de produtos e serviços essenciais pesam no bolso dos brasileiros e fazem o salário não ser o suficiente para pagar as contas. Pela necessidade, muitas pessoas usam a criatividade para conseguir aumentar os ganhos mensais e arcar com as despesas.

É nesse contexto que o especialista em mercado financeiro Joaquim Paiffer desenvolveu a Jornada Vida de Trader. Trata-se de uma aula gratuita para ensinar a metodologia que permite lucrar entre R$ 300 e R$ 3 mil por mês com uma função home office. O conteúdo ficará disponível totalmente online e gratuitamente no dia 23 de maio, às 19h. Clique aqui para acessar a página da jornada e se inscrever.

Especialista em ações estruturadas, juros futuros e day trade, Paiffer afirma que seu objetivo é formar um time de traders consistentes. Ele ficou conhecido como uma referência no mercado financeiro após realizar operações simples e objetivas que geraram cerca de R$ 400 milhões em lucros para seus clientes da Tuchê Asset.

Paiffer acredita que o mercado financeiro hoje tem oportunidades que podem melhorar a condição de vida das pessoas e ajudar a gerar uma renda extra, o que traz um benefício para todo o sistema econômico do país. Esse treinamento já foi passado por Paiffer para mais de 50 mil pessoas.

Quem pode participar da Jornada Vida de Trader?

O requisito para participar da aula gratuita é ter um bom acesso à internet, principalmente porque a metodologia ensinada é para desenvolver uma função de forma remota, em home office. Para isso, uma boa conexão é essencial. Porém, as exigências acabam por aí. Não é necessário ter nenhuma formação específica ou já ocupar algum cargo. As características que ajudam quem quer entrar no mercado financeiro e na bolsa de valores são determinação e disciplina.

O home office é uma das grandes vantagens desse método para conseguir renda extra no mercado financeiro, considerando que hoje muitas pessoas buscam opções de serviço que permitam o trabalho remoto. A possibilidade de trabalhar em casa representa qualidade de vida e valor de tempo.

Durante a aula, o trader abrirá pela primeira vez ao público sua metodologia que tem sido ensinada aos seus alunos e quando aplicada gera resultados muito rentáveis. Neste dia também será feito um sorteio surpresa para os participantes da aula.

