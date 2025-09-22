Especialista em psicologia revela 5 frases para rejeitar conselhos indesejados sempre que necessário

Todos os líderes, em algum momento, vão se deparar com uma enxurrada de conselhos não solicitados. Seja no meio de uma tomada de decisão delicada ou quando refletem sobre algum erro cometido. Mas o que parece uma tentativa de ajuda pode, na prática, minar a autonomia e a autoconfiança.

“Quando alguém oferece orientação sem que você tenha pedido, o que o seu cérebro ouve é: ‘Você não consegue lidar com isso sozinho’”, explica Shadé Zahrai, pesquisadora comportamental que já treinou mais de 7 milhões de profissionais.

Para ela, o risco é ainda maior para quem está em posições de liderança. Por isso, Zahrai compartilhou à CNBC Make It cinco frases que funcionam como respostas estratégicas e respeitosas para manter a autonomia sem causar rupturas nas relações.

Rejeite conselhos indesejados com essas frases

1. “Obrigado por compartilhar. Vou considerar.”

Essa frase simples e diplomática serve como um escudo em momentos em que o gestor precisa manter a cordialidade, sem abrir mão da autonomia.

2. “Essa é uma visão útil. Prefiro lidar com isso dessa maneira.”

Aqui, o equilíbrio entre respeito e firmeza é fundamental. Ao demonstrar que ouviu o ponto de vista do outro, o líder também afirma que possui uma direção clara a seguir.

3. “Agradeço sua contribuição. Já tenho um plano de como seguirei em frente.”

Esta resposta fecha a porta para insistências, o que é útil em ambientes onde conselhos repetitivos podem desgastar relações e comprometer o tempo de execução.

4. “Isso significa muito. Neste momento, eu realmente valorizo mais o apoio do que as soluções.”

A frase é uma virada de chave quando o momento exige mais empatia do que instrução. Em situações emocionais ou de pressão, o gestor pode precisar de espaço para refletir — e não de uma lista de sugestões.

5. “Eu entendo você. Se eu precisar de mais orientação, entrarei em contato.”

Essa é uma forma de estabelecer limites com clareza e firmeza, sem fechar portas para futuras interações. Ideal para momentos em que a intromissão alheia começa a atrapalhar a condução dos projetos ou comprometer o foco.

A forma como as frases são ditas também importa

Para Zahrai, o tom com que essas frases são ditas faz toda a diferença. “As mesmas palavras podem soar gentis ou defensivas, dependendo de como você as profere. Procure ser calmo, firme e respeitoso. É isso que faz essas respostas funcionarem”, orienta.

O domínio dessas respostas não é apenas uma questão de etiqueta. Trata-se de uma competência estratégica. Em um mundo corporativo cada vez mais colaborativo, a capacidade de manter a liderança das próprias decisões é o que separa gestores inseguros de líderes confiantes.

O excesso de conselhos, mesmo que bem-intencionados, pode causar ruídos e afetar diretamente o desempenho de quem lidera. Proteger sua autonomia, sem desrespeitar quem opina, é um exercício diário para quem ocupa ou almeja cargos de liderança. E mais do que uma defesa, é uma habilidade essencial para liderar com confiança, clareza e autenticidade.

