Carreira

Especialista aponta comportamento típico de pessoas inseguras: 'Não é um sinal de sucesso'

Psicólogo aponta que esse tipo de comportamento é extremamente mal visto nas empresas

Fonte: Amazon (arquivo pessoal) | Reprodução

Da Redação
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 10h49.

No mundo corporativo, construir uma reputação sólida depende menos de autopromoção e mais do reconhecimento genuíno de suas contribuições pelos outros. Segundo Adam Grant, renomado psicólogo organizacional da Wharton School, a autopromoção excessiva não só é ineficaz, como pode ser prejudicial para a imagem profissional.
"Constantemente divulgar sucessos não é um sinal de sucesso, mas de insegurança", afirma Grant. As informações foram retiradas de CNBC Make It.Em vez de sair falando de suas próprias habilidades, Grant destaca que o ideal é que você trabalhe bem e com consistência, de forma que outras pessoas falem sobre sua competência. Essa validação social se torna uma das estratégias mais eficazes para consolidar sua reputação como um líder confiável e influente.
No ambiente corporativo, isso pode acontecer ao contribuir ativamente para a equipe, apoiar colegas e demonstrar um compromisso real com os objetivos organizacionais. Dessa forma, quando surgir a oportunidade de uma promoção ou de um novo desafio, os gestores já terão referências positivas sobre suas capacidades.

Seja bem relacionado

Lisa Skeete Tatum, CEO da plataforma de coaching de carreira Landit, reforça esse ponto ao mencionar a importância dos “sponsors” – pessoas que atuam como defensores da sua trajetória profissional.

“Eu não estaria onde estou hoje sem aqueles que acreditaram em mim, que enxergaram meu potencial e me deram oportunidades”, afirmou Tatum. Esse tipo de apoio dentro das organizações pode ser o diferencial para líderes que desejam consolidar sua posição e abrir portas para novas oportunidades.

Como se autopromover com classe

Isso não significa que líderes devam evitar falar sobre suas realizações. Em momentos como entrevistas de emprego ou avaliações de desempenho, é fundamental destacar conquistas, mas de forma estratégica. Grant sugere que, em vez de afirmações genéricas sobre excelência, os profissionais devem apresentar dados verificáveis e narrativas autênticas.

Por exemplo, em vez de dizer que é o funcionário mais dedicado da empresa, pode mencionar que liderou um projeto que aumentou a eficiência da equipe em 30%. Além disso, compartilhar os desafios superados ao longo do caminho demonstra humildade e autenticidade – características essenciais para um líder respeitado.

No cenário atual, onde a liderança eficaz está diretamente ligada à influência e à construção de relacionamentos, a capacidade de gerar reconhecimento de forma natural pode ser um fator determinante para o crescimento profissional. O verdadeiro sucesso na liderança não está em afirmar constantemente suas qualidades, mas em criar um impacto tão significativo que outros façam isso por você.

