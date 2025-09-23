Especialista aponta comportamento típico de pessoas inseguras: 'Não é um sinal de sucesso'

Em iniciativa inédita, EXAME se junta a Saint Paul para oferecer aulas virtuais sobre liderança e gestão (com certificado!). Inscreva-se aqui.

Seja bem relacionado

Lisa Skeete Tatum, CEO da plataforma de coaching de carreira Landit, reforça esse ponto ao mencionar a importância dos “sponsors” – pessoas que atuam como defensores da sua trajetória profissional.

“Eu não estaria onde estou hoje sem aqueles que acreditaram em mim, que enxergaram meu potencial e me deram oportunidades”, afirmou Tatum. Esse tipo de apoio dentro das organizações pode ser o diferencial para líderes que desejam consolidar sua posição e abrir portas para novas oportunidades.

Como se autopromover com classe

Isso não significa que líderes devam evitar falar sobre suas realizações. Em momentos como entrevistas de emprego ou avaliações de desempenho, é fundamental destacar conquistas, mas de forma estratégica. Grant sugere que, em vez de afirmações genéricas sobre excelência, os profissionais devem apresentar dados verificáveis e narrativas autênticas.

Por exemplo, em vez de dizer que é o funcionário mais dedicado da empresa, pode mencionar que liderou um projeto que aumentou a eficiência da equipe em 30%. Além disso, compartilhar os desafios superados ao longo do caminho demonstra humildade e autenticidade – características essenciais para um líder respeitado.

No cenário atual, onde a liderança eficaz está diretamente ligada à influência e à construção de relacionamentos, a capacidade de gerar reconhecimento de forma natural pode ser um fator determinante para o crescimento profissional. O verdadeiro sucesso na liderança não está em afirmar constantemente suas qualidades, mas em criar um impacto tão significativo que outros façam isso por você.

