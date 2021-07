ESG: qual a importância e como identificar isso nas empresas

O papel das empresas na sociedade tem mudado nos últimos anos. Não basta entregar o proposto e gerar lucro. Se a companhia não está de acordo com os padrões ESG, que representam uma tendência global, ela pode sofrer consequências.

Leve valor para a sua carreira e para os seus negócios com o curso "ESG: A REVOLUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE", da EXAME Academy

O ESG tem ganhado muita relevância nos últimos anos. A sigla em inglês para “environmental, social and governance” é um termômetro do grau de sustentabilidade e do impacto social de uma empresa.

A companhia que adota essas boas práticas também pode aumentar sua lucratividade e ganhar mais valor de mercado no longo prazo. Além disso, cada vez mais as empresas preocupadas com esses parâmetros discutem temas relevantes para a sociedade, como a diversidade e os padrões de governança. E, de certa forma, o mercado financeiro também tem abraçado essas discussões.

Fique de olho: nem tudo é padrão ESG

Com a preocupação crescente do mercado em relação às práticas sustentáveis, muitas empresas divulgam algumas metas ESG -- consideradas pequenas --, com um tom bastante orgulhoso. Mas, na verdade, aquilo deveria ser o mínimo para uma companhia com o porte dela.

Por isso, fazer um curso que te ajude a entender a agenda ESG e a diferença de metas fortes para metas com pouco compromisso ambiental, social ou de governança é importante. E, ao analisar com cuidado empresas vistas como “inovadoras” pelo mercado, é possível notar uma característica em comum entre elas: o alto padrão ESG.

ESG: como se especializar nesse mercado

A sustentabilidade tem mudado os negócios e pode ser uma oportunidade de mudar a sua carreira também. O ESG ganhou tanta força que já existem cursos de especialização para a área. A EXAME Academy, braço de educação digital da EXAME, possui cursos livres de ESG para quem quer entender mais da área.

“A ideia é orientar os alunos a identificarem boas práticas ESG. Para pessoas que querem avaliar esses pontos antes de comprar uma ação, antes de investir em uma empresa, vamos orientá-la a ver se a companhia tem de fato boas práticas ou não, identificando também os riscos”, diz Renata Faber, especialista em ESG do BTG Pactual Digital e responsável por ministrar as aulas do curso.

Além disso, a plataforma oferece um MBA Executivo em ESG e Impact, que permite que o aluno se aprofunde nos potenciais impactos no desempenho de negócios e empresas a partir de eixos centrais que medem a sustentabilidade, o impacto social de investimentos e operações empresariais e a geração de valor.

Leve valor para a sua carreira e para os seus negócios com o curso "ESG: A REVOLUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE", da EXAME Academy