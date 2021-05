Escola de carreiras do futuro lança curso gratuito de marketing digital

A Digital House, escola de programação e carreiras digitais, lançou uma versão gratuita com cursos para iniciantes: o House Academy. E o primeiro lançamento da iniciativa é o curso de Marketing Digital.

Com o curso, pessoas interessadas em entrar para a área de tecnologia ou se atualizar profissionalmente podem ter uma introdução às novas carreiras digitais.

O curso foi escolhido para inaugurar a iniciativa por causa da demanda dos negócios que precisam se digitalizar durante a pandemia, especialmente de pequenos e médios empreendedores.

Com um curso regular mais profundo sobre o tema, a versão gratuita vai trazer um apanhado geral do marketing digital. São sete aulas pré-gravadas que ensinam conceitos como voz, persona e canais, e também sua aplicação nas plataformas digitais.

Ao final do curso, os alunos terão uma avaliação e poderão receber um certificado de participação. Segundo Edney Souza, diretor acadêmico da Digital House e professor do curso, o aluno sairá do curso entendendo como funciona a estratégia de marketing para seu negócio.

Os próximos lançamentos gratuitos estão previstos para junho e julho. A House Academy deve receber trilhas sobre UX (Experiência de Usuário) e Data Analytics.

“A ideia é levar uma introdução ao conteúdo digital a diversos públicos. Então, esperamos alcançar tanto aquela pessoa que está pensando em fazer uma transição de carreira para a área digital e está buscando informações, como o jovem que ainda está decidindo qual profissão seguir”, comenta Cristiano Santos, CMO da Digital House.

O curso gratuito já está disponível pelo site.

