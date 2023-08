Ericsson abre inscrições para o Programa de Estágio e Trainee 2024. Veja os requisitos

A Ericsson, empresa sueca de infraestrutura de rede e telecomunicações, receberá inscrições para a nova edição do seu Programa de Estágio e Trainee 2024 a partir desta segunda-feira até 29 de setembro. Nomeados como “Early Career Learn” para estágio e “Early Career Develop” para os trainees, os programas têm por objetivo atrair jovens talentos com interesse em tecnologia.

“Acreditamos que o mundo avança quando combinamos talentos com criatividade e tecnologia, e inovação também vem com as novas gerações. A troca contínua de experiências e de conhecimento entre gerações é fundamental para que sigamos na liderança tecnológica e continuemos apoiando a transformação digital e o futuro da conectividade no país a partir do 5G”, afirma Rodrigo Dienstmann, presidente da Ericsson para o Cone Sul da América Latina.

Quem poderá se candidatar para as vagas de estágios?

Neste ano, são 55 vagas de estágio para estudantes que residem em diferentes localidades do país. A empresa busca por graduandos do Ensino Superior dos cursos:

Engenharia (Elétrica, Mecânica, Produção, Mecatrônica, Eletrônica, Telecomunicações),

Tecnologia da Informação,

Ciência da Computação,

Sistemas de informação,

Data Science,

Tecnologia em Redes de Computadores,

Administração,

Economia,

Marketing,

Publicidade,

Relações Públicas,

Relações Internacionais,

Ciências Contábeis,

Comércio Exterior,

Matemática

Os estagiários atuarão em diferentes localidades nos escritórios da capital paulista, além de Alphaville/SP, Rio de Janeiro (Barra da Tijuca), na fábrica em São José dos Campos/SP e no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Indaiatuba/SP.

E para o programa de Trainee, quais são as oportunidades?

O Programa de Trainee está com 3 vagas, sendo duas em São Paulo e uma no Chile, para profissionais recém-formados nos cursos:

Engenharia Elétrica,

Mecânica,

Produção,

Mecatrônica,

Eletrônica,

Telecomunicações.

Os 2 trainees selecionados passarão por um programa especial de rotação e imersão em áreas estratégicas do negócio e atuarão no escritório da capital paulista. Já o trainee selecionado para trabalhar no Chile passará pelo mesmo processo, mas na unidade de Santiago.

Quais são os benefícios?

Para o Programa de Estágio, além de bolsa-auxílio, os selecionados terão benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, restaurante no local ou vale refeição, horário flexível, Day Off (Country Care Days), Plataforma de Desenvolvimento (Degreed), Gympass, programa nutricional, Programa de Apoio ao Colaborador, entre outros.

No Programa de Trainee, além do salário fixo e dos benefícios acima, há também bônus anual e previdência privada. Para ambos os programas, será possível trabalhar de forma 100% remota, presencial ou híbrida, de acordo com a área de atuação.

Como será o processo seletivo?

Assim como nos anos anteriores, o processo seletivo será 100% virtual e inclui cinco etapas:

Entrevista, Dinâmica de grupo, Streaming, Estudo de caso, Vídeo entrevista e entrevista final com os gestores.

O Programa Early Career Learn & Early Career Develop 2024 tem duração de até dois anos para os estagiários e de um ano para trainees. A data de início será em fevereiro/24.

Para se inscrever é preciso acessar o site da Ericsson.