Entrevistas de emprego por vídeo vieram para ficar, mesmo após pandemia

Sete em cada 10 profissionais que trabalham na área de recrutamento acreditam que as entrevistas de emprego por vídeo devem se tornar a nova forma padrão de contratação, mesmo com o fim do isolamento social.

Isso é o que mostra uma pesquisa realizada pelo LinkedIN, com 1.518 profissionais das áreas de Recursos Humanos, de 28 países. 70% acreditam que a entrevista virtual será a regra, enquanto 81% concordam que esse tipo de seleção vai continuar, em algum nível.

Entre os benefícios que a pesquisa do LinkedIN destaca estão a otimização de tempo e a economia de recursos. No futuro, os processos seletivos devem entrar em um modelo híbrido nos pós-pandemia.

O LinkedIn também aponta que as empresas enfrentarão dois desafios: no primeiro, será preciso refinar os processos virtuais e procurar maneiras de adicionar a eles o fator humano.

No segundo, será necessário definir quando utilizar uma abordagem presencial ou virtual, entendendo como otimizar a experiência do candidato nas visitas presenciais e aproveitando ao máximo o ambiente virtual.

A diferença no processo deve acontecer principalmente de acordo com o nível do candidato. Os iniciantes poderão ter um processo de contratação completamente virtual, enquanto os executivos continuarão a passar por um processo mais personalizado, incluindo visitas e entrevistas presenciais.

Segundo o Vagas.com, o uso da ferramenta de videoentrevista aumentou 2.149% de março a setembro deste ano. Entre as dicas para se dar bem neste formato estão: fazer os testes de internet e conexão e não cair na tentação de fazer a entrevista de pijama.

A digitalização dos processos de RH é um dos grandes avanços de 2020. Novas ferramentas para automatizar rotinas mais mecânicas e burocráticas lideram os profissionais para pensar em novas estratégias e resolver problemas mais complexos da gestão de pessoas. Novos processos para feedback, avaliações de desempenho e gestão de metas com uso de tecnologia fazem parte do futuro do trabalho.