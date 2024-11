Entrevista de emprego feita por IA se tornará cada vez mais comum: ‘É real, está aqui'

Paloma Canseco, uma designer gráfica de Nova York, estava acostumada a se candidatar a empregos, mas falar com uma recrutadora virtual alimentada por IA era algo novo.

Em outubro, após preencher um formulário de candidatura, ela se viu ao telefone com uma voz que se apresentou como uma "recrutadora virtual." A princípio, a conversa se limitou a perguntas de triagem básicas e Paloma pensou que estava interagindo com uma gravação. Mas, para sua surpresa, a voz respondia de forma interativa com frases como “Isso é muito interessante”.

Logo, percebeu que não estava apenas com um robô, mas com uma inteligência artificial que conduzia a sua entrevista de emprego. As informações são de uma reportagem da CNBC.

É uma tendência em expansão

Essa tendência de usar IA no recrutamento está crescendo rapidamente. Brent Orsuga, fundador da Pinnacle Growth Advisors, uma empresa de recrutamento especializada em empresas de cadeia de suprimentos e logística, acredita que entrevistas interativas de IA serão comuns até 2025.

Ele destaca que em triagens a IA ajuda a eliminar candidatos desqualificados, possibilitando que o recrutamento se concentre em interações humanas mais significativas. Porém, Orsuga expressa receios quanto aos vieses que a IA pode captar, como características pessoais e padrões de comunicação.

Apesar de reconhecer benefícios, Canseco se preocupa com o impacto da IA no processo de recrutamento. Para ela, a IA torna o processo impessoal e distante, lembrando que são humanos investindo tempo nas candidaturas.

Como aproveitar esse movimento para crescer na carreira?

Esse contexto mostra como o domínio da IA é essencial para entender e navegar pelas novas dinâmicas do mercado de trabalho — exatamente o tipo de conhecimento que o Pré-MBA em IA da EXAME oferece.

Esse é um treinamento completo sobre o tema, composto por quatro aulas virtuais, que vão introduzir profissionais de todas as áreas no universo da inteligência artificial. O programa combina conteúdos teóricos com aplicações práticas ao longo de suas três aulas de duração.

Veja, a seguir, o que você vai aprender no pré-MBA.

AULA 1 - A GRANDE TRANSFORMAÇÃO ARTIFICIAL

Mercado de trilhão de dólares: crescimento rápido e exponencial da IA

Cases de sucesso: empresas líderes e suas estratégias vencedoras

Aprendizado prático: o que você pode absorver desses exemplos

Como começar: ferramentas e conceitos essenciais para se destacar com IA

Desenvolvimento de carreira: oportunidades que a IA oferece para diversas áreas

AULA 2 - AS 4 ETAPAS PARA O SEU SUCESSO PROFISSIONAL COM IA

Inspiração: A história de Miguel Fernandes e seu sucesso com IA

Etapas do sucesso: 4 passos para se tornar especialista em IA

Primeiros passos: como desenvolver habilidades e aplicar IA

AULA 3 - OS CAMINHOS DO ESPECIALISTA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Demanda do mercado: escassez de profissionais qualificados em IA

Por onde começar: 3 principais formas de atuação na área

Plano de carreira: estratégia prática para alcançar o sucesso profissional

AULA 4 - TORNE-SE UM ESPECIALISTA EM IA: SUA JORNADA AO VIVO

Aprofundamento: perguntas ao vivo com Miguel Fernandes

Engajamento: conecte-se com o mentor para alavancar sua carreira

Ao final dos quatro encontros virtuais, os participantes receberão um certificado de conclusão, que pode agregar bastante valor ao currículo e chamar a atenção de recrutadores.

Vale destacar que os alunos que garantirem sua vaga também terão acesso a um pacote de assinatura digital, que inclui e-books e livros digitais, matérias exclusivas, trilhas de treinamento e clube de benefícios.

Além disso, no último episódio, os participantes têm a oportunidade de tirar dúvidas ao vivo com um dos maiores especialistas em IA no Brasil: Miguel Lannes Fernandes, que é professor da série.

Fernandes acredita que “qualquer profissional pode se tornar um especialista em IA, independente da área de formação”. Ou seja, não importa se a experiência profissional está em marketing, finanças ou operações: o programa é voltado para aqueles que desejam se especializar no setor.

