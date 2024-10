Esta é a pergunta essencial para identificar a capacidade de humildade de um candidato

Com uma década de experiência no setor de Recursos Humanos, Holly Taylor já entrevistou centenas de candidatos. Atualmente, como chefe de pessoas na consultoria Public Digital, em Londres, ela procura inovar e tornar o processo de contratação mais justo, inclusive enviando as perguntas aos candidatos com antecedência. No entanto, uma questão específica se tornou a favorita de Taylor nas entrevistas: “Qual foi o feedback mais valioso que você já recebeu em sua carreira?” As informações são da CNBC.

A questão, que Taylor ouviu pela primeira vez há sete anos, "me deixou sem resposta," conta. Hoje, porém, ela a utiliza como uma ferramenta para avaliar a capacidade de humildade e vulnerabilidade dos candidatos.

Profundidade nas respostas

Taylor observa que muitos candidatos refletem sobre um feedback construtivo recebido em momentos críticos, explicando como aquela crítica específica os fez evoluir e impactou suas carreiras. As respostas incluem não apenas a descrição do feedback, mas também o processo de como eles lidaram com ele, as mudanças implementadas e o impacto resultante.

Ela menciona, por exemplo, que quando entrevistava candidatos da área de tecnologia, alguns detalhavam como uma correção técnica os levou a aprimorar suas habilidades. “É realmente interessante ver para onde as respostas levam,” observa Taylor, em entrevista para a CNBC. Ela destaca que, ao contrário da tradicional questão sobre fraquezas, esta abordagem foca em experiências específicas, que revelam as áreas em que o candidato precisou evoluir, seja para atender às demandas de um gestor, equipe ou organização.

A questão também permite que os candidatos abordem pontos fortes, relatando situações em que receberam elogios por uma habilidade ou resultado específico. Segundo Taylor, essas respostas são igualmente valiosas, oferecendo uma perspectiva mais completa sobre o candidato.

Independente da abordagem escolhida pelo candidato, Taylor acredita que a pergunta sobre feedback revela nuances importantes sobre a personalidade e a trajetória profissional, proporcionando uma visão ampla das capacidades e das áreas de crescimento de cada candidato.