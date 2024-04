Entrevista de emprego: Como se sair bem na hora do teste do inglês?

Por Lígia Velozo Crispino, sócia-fundadora da Companhia de Idiomas

Você pode se perguntar se ainda é importante se preocupar com seu nível de inglês para processos seletivos. Pela nossa experiência a resposta é um sim com certeza!

Avaliamos quase 100 candidatos por mês para as vagas dos clientes que atendemos, sejam consultorias de recrutamento e seleção ou o RH nas empresas. A maioria demanda inglês, poucas vagas testam o espanhol. Apenas os candidatos que já passaram por várias etapas do processo é que têm o seu nível de proficiência testado.

Hoje existem formatos variados de testes que checam basicamente as mesmas habilidades de comunicação escrita e oral. No entanto, definir o nível não é algo matemático.

Teste Escrito

Há o formato múltipla escolha; redação; preenchimento de lacunas; mescla de algumas habilidades, tais como compreensão oral + escrita, imagens + escrita etc.

Neste tipo de teste, checamos estruturação gramatical, volume de vocabulário, ortografia, clareza de discurso, objetividade, compreensão escrita, interpretação de texto.

Teste Oral

Formato síncrono com horário agendado com avaliador.

Formato assíncrono através de gravação de vídeo ou áudio e correção posterior do avaliador, ou seja, não é um diálogo.

Também há combinação de habilidades como imagens + oral; diálogo com falas gravadas etc.

O que é avaliado?

O primeiro aspecto envolve a velocidade, desenvoltura e naturalidade com que o candidato transmite sua mensagem. Enfim, como se comunica. Quanto mais ele falar, mais fácil será a definição de seu nível.

O segundo é a qualidade da sua comunicação e a qualidade se traduz nas seguintes habilidades:

Compreensão oral

O avaliador verificará se o avaliado entende tudo o que é perguntado em uma velocidade normal de fala; se é preciso desacelerar para que seja compreendido; se precisa ouvir a pergunta mais de uma vez; se precisa parafrasear o que disse ou explicar alguma palavra crucial para o contexto; se entende errado e responde outra coisa.

Estruturação gramatical

Nesta habilidade, o avaliador vai checar se o avaliado comete um número elevado de erros; se esses erros podem comprometer a compreensão do interlocutor; se consegue perceber um ou mais erros e se corrigir; se faltam palavras em suas frases; se seu discurso tem estrutura aportuguesada; se suas respostas parecem decoradas.

Vocabulário

Nesta habilidade, é checado se o repertório é limitado ou diversificado, permitindo assim que fale sobre vários assuntos; se o avaliado usa expressões idiomáticas; se tende a usar português no meio de seu discurso; se confunde ou cria palavras; se faz uso excessivo de gírias e/ ou repetições de palavras.

Pronúncia

É analisado se há interferência acentuada ou leve do português; se tem problemas com sons específicos; se confunde palavras com sons parecidos; como é sua entonação etc.

Depois do teste realizado, é dado um parecer final sobre o nível do candidato e a Grade Comum Europeia de Referência é a mais utilizada.

