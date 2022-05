Entrevista de emprego: 3 perguntas que todo candidato deve saber responder

Como se preparar bem para uma entrevista de emprego? Nesse momento de preparativos, cada pessoa tem seus rituais e práticas mais comuns. Fato é que a preparação para um compromisso tão decisivo como esse costuma ser acompanhada de muita expectativa para o candidato - e de muito nervosismo também.

Aproveitando o lançamento do mais novo livro do CEO do PageGroup Brasil, Ricardo Basaglia, a repórter de carreira da EXAME, Luísa Granato, perguntou ao executivo quais são as perguntas de uma entrevista de emprego que todo mundo deveria saber responder. Em sua coluna mais recente na newsletter da EXAME Academy, a jornalista elencou as três principais:

Quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Quais são os fatores da sua história que fazem você ser quem é hoje? O que você tem mais orgulho do que está no seu currículo?

Segundo o presidente, todas elas têm um ponto em comum: uma reflexão profunda sobre sua trajetória e sua presença como profissional. No seu mais novo livro, “Lugar de Potência: Lições de carreira e liderança de mais de 10 mil entrevistas, cafés e reuniões”, Basaglia também aborda outros diversos aprendizados que podem ser utilizados para qualquer trajetória profissional.

Ainda na última newsletter da EXAME Academy, que chegou na caixa de entrada dos assinantes na tarde desta terça-feira, 10 de maio, Luísa Granato indicou a entrevista completa com o empresário, na qual ele se aprofunda nos elementos essenciais para o sucesso profissional.

Veja o que mais foi destaque na newsletter da EXAME Academy desta terça:

Eu me demito: motivos por trás das milhões de demissões recentes no país;

Canadá: como conseguir uma vaga de emprego;

Contratando: Mercado Livre procura mais de 4 mil profissionais;

Indicação da Semana: podcast de negócios, gestão e empreendedorismo;

Manda jobs: vagas abertas em áreas variadas na NEO, Globo e 99.

