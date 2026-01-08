Entender sua zona de genialidade pode ser o maior diferencial da sua liderança; diz CEO

Amy Errett, fundadora e CEO da marca de beleza Madison Reed, tem clareza sobre o que a impulsiona profissionalmente, e sobre o que esgota sua energia. Depois de construir uma empresa com quase 100 lojas físicas nos Estados Unidos e arrecadar US$ 430 milhões em investimentos, ela afirma que hoje só se dedica ao que está em sua zona de genialidade.

A expressão pode parecer vaga, mas no mundo dos negócios ela tem um peso prático, sendo a interseção entre o que você faz bem, o que você ama fazer, e onde gera maior impacto. As informações são do Business Insider.

Fazer de tudo no início é essencial, mas saber onde você brilha é o que sustenta

Errett fundou a Madison Reed em 2013. Nos primeiros anos, como qualquer empreendedora, teve que colocar a mão em tudo: operação, números, cronogramas, atendimento, estratégia.

“Você não pode se limitar à sua área de especialização. Você tem que fazer de tudo”, afirma.

Números são sua competência, mas não sua genialidade

A CEO da Madison Reed exemplifica com sua própria trajetória: “Sou ótima com números, então tenho confiança nessa área. Mas não é meu forte, porque não é algo que eu ame fazer.” É a diferença, segundo ela, entre estar na zona de competência (algo que você sabe fazer bem) e na zona de genialidade (algo que te motiva, engaja e energiza).

Hoje, Errett foca seu tempo no que mais ama: mentorar fundadores, liderar projetos de alto impacto e manter conexões com os líderes-chave da empresa. Planejamento de agenda e organização operacional? Ela delega. Porque sabe que gastar energia em tarefas fora de sua zona de genialidade pode ser um freio para o crescimento pessoal e do negócio.

Liderança é clareza de propósito e foco em impacto

Ao final, o conselho de Amy Errett vai além da gestão de tempo ou divisão de tarefas. Trata-se de clareza de propósito, inteligência emocional e foco no que realmente move a empresa para frente.

Em um mundo onde profissionais são constantemente cobrados por produtividade e performance, saber o que você faz melhor do que ninguém, e onde faz diferença real, é uma das decisões mais estratégicas que se pode tomar.

