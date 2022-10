Entenda por que narcisistas são os mais interessados em aprender sobre liderança

Líderes que se preocupam em ler conteúdos e aprender mais sobre gestão de pessoas são gestores preocupados em criar um ambiente de trabalho saudável em que o time esteja satisfeito e se desenvolvendo, correto?

Não é exatamente isso que pode acontecer na vida real. Segundo um estudo recente, publicado na revista American Psychologist, os líderes narcisistas são os mais interessados em ler textos acadêmicos sobre liderança.

O motivo? Para cultivar a própria imagem e ser visto como um bom líder e não pelo interesse genuíno no bem-estar da equipe.

"O objetivo é deturpado. Os líderes narcisistas querem ser líderes melhores porque eles querem ser reconhecidos como tal. Eles querem agradar, ser endeusados como bons gestores. O que acaba sendo o jugo dele", diz Wanderley Cintra Jr., psicólogo especializado em comportamento do trabalho.

"Por isso ele busca se desenvolver, porque ele precisa criar um ambiente em que ele precisa ser reconhecido, mas não necessariamente seja, de fato, um bom líder. Ele pode ser um líder extremamente adoecedor, mas ser visto pelas pessoas como um bom gestor porque o narcisista é, sobretudo, carismático", afirma.

Mas, então, como lidar com os narcisistas? É possível diminuir os danos da convivência com pessoas assim? Como as novas gerações, como a geração Z, lidam com esse perfil de gestor? É possível ser protagonista no dia a dia sem ser narcisista?

No novo episódio do podcast Entre Trampos e Barrancos, Cintra Jr responde a essas e a outras dúvidas. O especialista vai participar de uma série de episódios com dicas de como lidar com líderes narcisistas, além de explicar as principais características e até em quais profissões ser narcisista pode ajudar.

Narcisistas crescem mais rápido na carreira

O especialista salienta que narcisistas são extremamente sedutores e, por isso, chegam a enganar muita gente por um tempo.

O poder de persuasão de um narcisista é tão alto que, segundo outro estudo, dessa vez de pesquisadores da Universidade de Bozen-Bolzano, na Itália, e da Universidade Politécnica, de Milão, pessoas narcisistas chegavam aos altos cargos dentro das empresas, como na presidência, 29% mais rápido do que alguém com as mesmas qualificações, porém, mais humilde.

Cintra Jr é taxativo ao dizer que, em algum momento, todos nós lidaremos com gestores ou pares narcisistas e que é possível identificar alguém com essa característica apenas pelo modo de falar.

“Às vezes, identificamos esse comportamento egocêntrico inclusive na forma com que a pessoa fala. ‘Eu fiz’ ou ‘a minha ideia’, sempre colocando o ‘eu’ a frente do ‘outro”", afirma o especialista.

Porém, além de ambientes tóxicos, pesquisas apontam que líderes narcisistas impedem até mesmo a troca de conhecimento e colaboração entre os funcionários. O que, no limite, compromete o crescimento da própria empresa.

“Uma liderança narcisista, que só pensa em si, não tem como dar certo. O gestor precisa, acima de tudo, priorizar os objetivos da empresa e do seu grupo”, afirma Cintra Jr.

“O diálogo é vital. Por isso, é preciso aplicar uma cultura de feedback dentro da empresa, que possa ser feito de forma franca entre o líder e seus liderados e vice-versa, onde todos possam corrigir seus erros e potencializar os resultados da equipe. Isso se conquista com uma liderança vulnerável e não narcisista”, completa.

