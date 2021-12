Entenda o que você não pode fazer em entrevistas profissionais

A participação em entrevistas de trabalho exige dos candidatos preparo para que estes sejam bem sucedidos. Diante disso, muitos focam em trazer à tona resultados e habilidades, sem se preocupar com atitudes que são capazes de afastar qualquer recrutador, além de demonstrarem que o interesse na vaga pode não ser tão genuíno assim.

Para evitar situações como estas, é preciso realizar certas atividades, tais quais planejamento prévio, e pesquisas em relação à empresa. Desta maneira, é possível preparar um pitch que traga à equipe de recrutamento a sensação de que, de fato, você não se preocupa somente em conseguir uma vaga, mas sim em agregar valor ao empreendimento.

Apesar de parecer complexa, esta atividade pode ser realizada de forma tranquila, caso você seja capaz de antever os questionamentos que serão realizados pela gestão e, ainda, manter-se pronto para responder a perguntas capsciosas. É preciso, portanto, que os candidatos não cheguem a suas entrevistas sem antes praticarem suas respostas a estes pontos sensíveis.

Para receber ainda mais insights sobre o assunto, confira o que não se deve fazer em entrevistas no vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".