Entenda como incentivar a saúde mental do seu time estrategicamente

No mês da campanha nacional de prevenção ao suicídio, uma pesquisa realizada pelo portal "Empregos.com" mostra que 25% das empresas afastaram, nos últimos 12 meses, até 5 funcionários em razão de questões ligadas à saúde mental. Dentre os principais fatores a afetarem estes funcionários, estavam questões como ansiedade, estresse, depressão e burnout.

A busca pela implementação de um ambiente profissional seguro, no qual indivíduos possam sentir-se à vontade com sua saúde mental, ainda não é uma prioridade para diversas empresas. Em um levantamento produzido pela empresa de consultoria Capita, 49% dos colaboradores não acham que seu líder imediato saberia o que fazer se eles conversassem com ele sobre um problema de saúde mental e, ainda, 53% dos entrevistados conhecem colegas que foram forçados a desistir do trabalho devido ao estresse.

Com o objetivo de transformar este cenário, é preciso, em primeiro lugar, manter-se atento aos sinais que a sua equipe dá durante a rotina, como alterações de humor, apatia, e até mesmo queda da produtividade. Nessas situações é preciso buscar entender o que está acontecendo com os colaboradores de forma proativa, sem comportamentos reativos que possam causar efeitos ainda mais negativos nos profissionais.

Algumas estratégias de valor são: a comunicação clara entre RH e equipe; a a cultura de feedbacks, que possam reduzir a ansiedade em relação a entregas futuras; o reforço da necessidade de cooperação entre o time como um todo; pesquisas de satisfação que levem em conta a opinião dos colaboradores; e, ainda, o autocuidado, para que as suas questões pessoais não sejam espalhadas para o resto do time.

Para entender ainda mais sobre saúde mental no ambiente profissional e conferir a lista completa de sintomas que chamam a atenção para questões ligadas ao assunto, receba insights e confira detalhes do tema no vídeo com Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".