Ensino médio gratuito para funcionários? Saiba como esse projeto da Ypê está tornando isso possível

No Brasil, uma parcela significativa da população não concluiu o ensino médio. Segundo os últimos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2022, 41,5% dos brasileiros entre 25 e 64 anos não haviam completado essa etapa educacional.

Para ajudar no desenvolvimento de seus funcionários, a Ypê, empresa brasileira do setor de higiene e limpeza, investe desde 2018 no EducarY, programa social que amplia o acesso à educação básica para os funcionários dentro da empresa.

O EducarY, segundo Cristiane Lacerda, diretora de Gente e Responsabilidade Social da Ypê, é uma oportunidade para quem não teve acesso ao ensino básico em idade regular.

“Trazemos professores para dentro da empresa, o que elimina barreiras como deslocamento”, diz Lacerda.

Uma das histórias de funcionários que se formaram no EducarY é o da operadora de máquina, Cristiana Vieira Nobre, de 47 anos, que concluiu o Ensino Médio no último mês de outubro.

“Quando ingressei na Ypê, há 16 anos, eu tinha apenas o Ensino Fundamental e sonhava em concluir o Ensino Médio para me especializar em um curso específico. Foi então que meu líder me incentivou a participar do programa EducarY. Esta foi uma oportunidade incrível que abracei com determinação e consegui finalizar meus estudos.”

Vinculado ao EJA (Educação de Jovens e Adultos), o programa interno da Ypê já formou 120 funcionários e tem planos ambiciosos para o próximo ano: atender 200 novos participantes e expandir para a comunidade.

Como funciona o EducarY

O EducarY surgiu em 2018 após um estudo interno para identificar o nível de escolaridade e interesses em programas educacionais. Esse estudo acontece ainda hoje e ajuda a levar a mensagem para os funcionários que desejam terminar o ensino médio, sem precisar de deslocar até uma escola, afirma Lacerda.

Para formar uma turma, o RH considera alguns requisitos, como:

Quantidade mínima de participantes: no mínimo 10 alunos por turma;

Interesse demonstrado pelos funcionários: o projeto é ativado onde há maior demanda;

Disponibilidade: as aulas são realizadas em horários que não interferem nas jornadas de trabalho, definidos em conjunto com os gestores.

“Isso garante que a participação no programa não impacte a produtividade ou a carga horária dos funcionários”, afirma Lacerda.

O curso dura um ano e os funcionários que participam ganham, além do certificado de conclusão do ensino médio, reconhecido pelo MEC, oportunidades de crescimento na empresa, como acesso a novas vagas ou promoções e possibilidade de continuidade nos estudos, como cursos técnicos ou graduação, que dependendo do curso pode receber ajuda de custo da companhia.

Cristiane Lacerda, diretora da Ypê: “Nossa meta é que o impacto vá além dos muros da empresa. Queremos transformar vidas e contribuir para a sociedade” (Ypê/Divulgação)

Mais do que benefícios: cuidado com as pessoas

Além de benefícios comuns como convênio, vale-refeição e vale-transporte, a diretora da Ypê destaca o Programa Cuidar, que oferece suporte em saúde mental, orientação médica e assistência social.

“O Programa Cuidar atende não só os funcionários, mas também seus familiares. Temos médicos, psicólogos e assistentes sociais disponíveis para questões como vulnerabilidade social ou problemas de saúde mental. Essa é uma forma de realmente colocar o cuidado, que é um dos nossos valores, em prática”, afirma.

O objetivo da Ypê de levar benefícios para pessoas fora da companhia não se restringe apenas ao Programa Cuidar, mas também ao EducarY, que, segundo Lacerda, deve chegar em comunidades ao entorno das fábricas, localizadas em Amparo e Salto (SP), Simões Filho (BA), Goiânia e Anápolis (GO), com objetivo de fortalecer ainda mais os programas internos.

“Nossa meta é que o impacto vá além dos muros da empresa. Queremos transformar vidas e contribuir para a sociedade”, afirma.