Enquanto gigantes recuam, Coloplast investe em inclusão como estratégia de negócio

Em meio a um cenário de retração global das políticas de Diversidade, Equidade e Inclusão (DE&I), uma empresa dinamarquesa com operação no Brasil escolheu remar contra a maré: a Coloplast. E mais que manter os compromissos, a companhia reforça sua estratégia de inclusão como uma ferramenta de retenção de talentos.

“Não vamos recuar”, afirma Mariana Rocha, diretora de Pessoas e Cultura da Coloplast Brasil e membro do Clube CHRO da EXAME e Saint Paul. “A diversidade é parte da nossa cultura, não uma área isolada ou um projeto sazonal. E isso se reflete em cada política e benefício que oferecemos.”

Mariana Rocha: diretora de RH não vê inclusão como modismo, mas estratégia de longo prazo (Arquivo Pessoal)

Com 76% do quadro formado por mulheres e 58% de liderança feminina, a empresa mostra que o discurso é colocado em prática diariamente. Nos últimos cinco anos, a liderança feminina cresceu 94% — e esse movimento está longe de ser coincidência.

Ao longo de 2023, a Coloplast conduziu uma pesquisa interna com os colaboradores para entender quais benefícios realmente faziam sentido no dia a dia. A ideia era simples: entender se o investimento estava, de fato, gerando valor percebido.

"Não adiantava alocar grandes recursos em algo que não era valorizado. Queríamos que o pacote conversasse com nossas pessoas e com nossa cultura de cuidado" Mariana Rocha, diretora de Pessoas e Cultura da Coloplast Brasil

Um pacote de benefícios que traduz a cultura

O resultado dessa pesquisa foi uma reestruturação profunda, com adição de benefícios de alto valor percebido. Entre os destaques:

Plano de saúde 100% custeado pela empresa, estendido a dependentes;

Licença paternidade de 40 dias, seguida por dois meses de jornada reduzida – medida que também vale para casais homoafetivos;

Carro mantido durante a licença maternidade para colaboradoras de campo, contrariando normas padrão do mercado;

Previdência privada com contrapartida dobrada da empresa e tempo de permanência de 4 anos para acessar 100% do benefício;

Auxílio-creche;

Cartão de benefícios flexível, que permite ao colaborador alocar valores mensalmente entre categorias como alimentação, refeição, saúde, cultura e educação;

Day off no aniversário com bônus extra;

Short Fridays (expediente reduzido às sextas).

A gerente regional de vendas Priscila Leonor, há 15 anos na Coloplast, enxerga o impacto direto no bem-estar e na produtividade. “Ter um plano de saúde robusto, auxílio para manter uma rotina ativa, apoio à previdência e segurança para a minha família me dá liberdade para focar no trabalho com tranquilidade”, defende. “É um cuidado genuíno, que vai além do contrato.”

Performance com empatia: o comportamento também conta

A cultura da Coloplast, segundo Mariana, vai além dos números: ela passa pelo “walk the talk”, o fazer o que se diz. Um exemplo claro está na forma como os bônus são atribuídos. “Não é suficiente entregar resultados. Aqui, comportamento importa tanto quanto performance”, explica.

Ser colaborativo, dar e receber feedbacks com maturidade, respeitar as diferenças – tudo isso é considerado nos critérios de avaliação.

Essa gestão humanizada e transparente, diz ela, está diretamente conectada à retenção. “As pessoas ficam porque confiam. Sabem que podem trazer angústias e ideias sem medo de retaliação. Sabem que o RH escuta e age”, explica.

Segundo ela, a empresa realiza pesquisas de clima semestrais e mantém canais abertos com os times, o que ajuda a antecipar demandas e ajustar rotas com agilidade.

Ambiente seguro, plural e em constante evolução

Tiago Chan, gerente de vendas internas, descreve a Coloplast como um ambiente humano, acolhedor e guiado por propósito. “Aqui me sinto à vontade para ser quem sou. Há um equilíbrio saudável entre vida pessoal e trabalho , apoio da liderança e oportunidades reais de crescimento.”

Essas oportunidades são construídas com protagonismo, reforça Mariana. “O líder é um facilitador, o RH dá as ferramentas, mas o dono da carreira é o colaborador. E quando as pessoas entendem isso, os resultados vêm.”

Hoje, boa parte das posições da empresa são preenchidas por talentos internos.

Diversidade como estratégia, não como tendência

Enquanto outras organizações reduzem equipes e programas de diversidade, a Coloplast reafirma sua convicção.

“Temos uma trajetória clara. Distrações vão surgir, mas nossa essência continua a mesma: promover um ambiente de alta performance com respeito, empatia e segurança psicológica”, afirma Mariana.

A executiva reconhece o papel que ocupa e a responsabilidade que carrega. “Se eu sou a guardiã da cultura, preciso garantir que cada ação, cada benefício, cada política reflita aquilo que estamos dizendo. E as pessoas sentem quando é genuíno. Por isso confiam, por isso ficam.”

A Coloplast mostra que é possível — e lucrativo — fazer diferente. Para Mariana, talvez essa seja a lição mais importante em um mundo corporativo cada vez mais polarizado: inclusão não é modismo, mas estratégia de longo prazo.