Engie tem mais 100 vagas para operação e manutenção de gasodutos

A Engie, maior empresa privada de energia do Brasil, está com mais de 100 vagas de emprego abertas em diversos estados do Brasil. Até dezembro, mais de 240 novos profissionais serão contratados pela empresa para trabalhar na área e desempenhar o serviço que será realizado pela Transpetro até junho de 2022.

A empresa vai assumir a operação e manutenção da malha de gasodutos de transporte da TAG com foco em geração, comercialização e transmissão de energia elétrica, infraestrutura de gás e soluções energéticas.

A TAG tem a maior rede de gasodutos de transporte do país, com aproximadamente 4.500 quilômetros, que respondem por 47% do total da malha de transporte de gás no Brasil.

São 3.700 quilômetros na região costeira, passando por quase 200 municípios de nove estados brasileiros — Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro — e outros 800 quilômetros na Amazônia, em trecho que liga a região petrolífera de Urucu a Manaus, no Amazonas.

As vagas são para trabalhar em cidades das regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Em agosto, a empresa dará início ao treinamento do time operacional.

Inscrições: Para se candidatar a um dos cargos oferecidos, os interessados devem se inscrever por meio do site Jobs.engie.com.