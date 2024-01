ENGIE, TAG e Jirau Energia lançam Programa de Trainee 2024 com vagas destinadas a mulheres

A ENGIE, energia de baixo carbono e serviços, TAG, rede de gasodutos de transporte de gás natural do país, e Jirau Energia, geradora de energia elétrica, abrem inscrições para o Programa de Trainee 2024 com vagas externas afirmativas para mulheres.

Uma das metas da ENGIE é garantir que 50% do seu quadro de funcionários seja ocupado por mulheres até 2030. A edição do programa com vagas afirmativas foi iniciada em 2022, quando a companhia contratou a primeira turma de engenheiras. A formatura ocorreu em agosto de 2023, seguida pela contratação de todas as participantes, segundo Luciana Nabarrete, diretora de pessoas, processos e sustentabilidade da ENGIE Brasil Energia.

“O programa de trainees compõe a Jornada de Carreiras Femininas, a qual foi estruturada para alcançar a meta de equidade de gênero. Além do programa em si, que contou com 13 novas engenheiras formadas e contratadas pela companhia em 2023, também oferecemos cursos técnicos para mulheres que residem nas comunidades de entorno das nossas operações, cursos de formação sobre o setor elétrico para estudantes de engenharia, e uma série de ações internas de desenvolvimento e aceleração de carreiras.”

Quais são os requisitos?

As vagas estão disponíveis em diferentes cidades e para concorrer é preciso:

Se identificar com o gênero feminino;

Cursar engenharia, administração, economia ou tecnologia da informação;

Formação entre dezembro/2020 e dezembro/2023;

Residir em uma das cidades: Florianópolis (SC), Quedas do Iguaçu (PR), Ponta Grossa (PR), Rio de Janeiro (RJ), Minaçu (GO), Assu (RN), Umburanas (BA), Porto Velho (RO) e Parauapebas (PA);

Para algumas vagas também é necessário possuir um nível de inglês intermediário.

Quais são os benefícios?

Além do salário, os trainees terão como benefícios:

Vale transporte;

Vale alimentação;

Vale refeição;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

Assistência médica.

Como se inscrever?

As inscrições vão até o dia 01 de fevereiro e podem ser feitas na página do Programa Trainee 2024 ENGIE, TAG e Jirau.