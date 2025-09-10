Engenheira da Microsoft revela estratégia número 1 que usou para ser promovida 4 vezes em 5 anos

Quando Ritvika Nagula entrou na Microsoft, em abril de 2019, logo após concluir a graduação, ela acreditava que entregar um bom trabalho com consistência seria suficiente para crescer na empresa.

Cinco anos depois, com quatro promoções conquistadas, ela reconhece: o verdadeiro diferencial foi aprender a assumir o protagonismo da própria carreira. As informações foram retiradas de Business Insider.

A seguir, veja as principais estratégias de Ritvika para acelerar sua trajetória dentro de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo.

Alinhe expectativas com frequência

"Esperar pelo ciclo de avaliação semestral pode ser tarde demais para corrigir o rumo", disse Ritvika.

Ela passou a agendar reuniões quinzenais com seu gerente e, ao menos uma vez por mês, colocava em pauta seu desempenho, dúvidas e ambições de carreira. Esse hábito fortaleceu o diálogo e fez com que sua liderança a enxergasse como alguém engajada e pronta para novos desafios.

Peça feedback constante

Ritvika não esperava reconhecimento espontâneo. Ela perguntava diretamente:

O que estou fazendo bem?

O que posso melhorar?

O que estou deixando passar?

Esse tipo de pergunta, feita com regularidade, deu a ela clareza sobre pontos fortes e oportunidades de melhoria — uma habilidade essencial para quem deseja liderar equipes ou projetos.

Defina metas e compartilhe com seus líderes

Ela criou metas próprias, como ser promovida a um novo nível dentro de 18 a 24 meses, e comunicava isso aos seus gestores. Mostrar ambição e planejamento foi um diferencial competitivo.

“Se você está de olho na minha próxima promoção, acredito que é isso que eu preciso fazer. Como podemos identificar oportunidades para esses projetos?”, ela perguntava.

Entenda o que é esperado em cada nível

Na Microsoft, Ritvika utilizou um recurso interno chamado Biblioteca de Funções, que descreve as responsabilidades e expectativas para cada nível técnico. Ao comparar sua atuação com o próximo nível, ela identificava os gaps e atuava para reduzi-los.

Se a sua empresa tiver algo parecido, use como referência. Caso não tenha, converse com colegas e mentores para entender quais competências você precisa desenvolver para avançar.

Busque projetos com impacto

Para ser promovida a engenheira sênior, Ritvika sabia que precisava liderar um projeto completo, do design à entrega final. Ao comunicar esse objetivo à liderança, foi lembrada sempre que surgia uma oportunidade estratégica.

O segredo, segundo ela, é se posicionar como alguém disposto a fazer mais do que o esperado — e com impacto real nos objetivos da equipe.

Liderar é assumir o controle da sua própria carreira

A trajetória de Ritvika mostra que, em empresas de alto desempenho, liderança não é apenas sobre liderar outros — é, primeiro, sobre liderar a si mesmo. Ser proativo, saber o que se espera de você e ter coragem para expressar suas metas são atitudes que destacam qualquer profissional, em qualquer nível.

Hoje, além das promoções, Ritvika afirma que seu currículo fortalecido a ajudou a conquistar quatro ofertas de trabalho logo após a pós-graduação. Mérito de quem entendeu cedo que, no mercado atual, quem quer crescer precisa se fazer ouvir.

