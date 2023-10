Energisa abre inscrições para Programa de Trainee 2024

O Grupo Energisa está à procura de talentos para serem futuros líderes da companhia, que é o maior grupo privado do setor elétrico do país. O Programa de Trainee 2024 vai selecionar seis profissionais para atuação nas áreas técnica e de negócios nos estados do Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Ceará e Tocantins.

Com mais de 10 anos de história, o Programa de Trainee da Energisa já desenvolveu mais de 150 profissionais, dos quais vários tornaram-se líderes importantes do Grupo. A empresa oferece trilha de desenvolvimento para aceleração de carreira, mentoria de gestores, oportunidade de viajar pelo país e participação em projetos de diferentes setores da empresa.

Quais são os requisitos?

A chamada é voltada para o público interno e externo da empresa, de todo o país. Para participar, é necessário:

Ter concluído graduação entre dezembro 2019 a dezembro de 2023 em Engenharia Elétrica, Eletrônica, de Energia, Produção, Automação, Economia, Formação em Marketing ou cursos correlatos, Agronomia, TI,

Ter inglês intermediário,

Excel intermediário a avançado

Ter disponibilidade de residir nos locais de concessão da Energisa (as vagas são híbridas, mas, dependendo da área de atuação, pode ser 100% presencial).

Quais são os benefícios?

Entre os benefícios que os trainees terão direito estão:

Plano de saúde e odontológico,

Participação nos lucros da empresa,

Vale transporte,

Vale alimentação,

Gympass

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa de Estágio Energisa 2024 vão até 26 de novembro pelo site da Energisa.