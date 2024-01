Concurso Nacional Unificado: veja o maior salário e os blocos com mais vagas

O Concurso Nacional Unificado ofertará 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes.

O cronograma já está definido, com inscrições de 19 de janeiro até 9 de fevereiro de 2024, prazo para pedido de isenção até o dia 26 de janeiro. As provas estão previstas para o dia 5 de maio e posse dos novos servidores já a partir de agosto.

A divisão das vagas foi feita em oito blocos temáticos. Em relação às vagas, o bloco mais atrativo é o "7 - Gestão Governamental e Administração Pública", com 1.748 vagas, seguido pelos blocos "5 (Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos)", com 1.016 vagas, e "4 (Trabalho e Saúde do Servidor)", com 971 vagas.

Em relação aos cargos especificamente, segundo o professor do Gran e especialista em aprendizagem, Eduardo Cambuy, os destaques em termos de vagas vão para os de Auditor Fiscal do Trabalho (AFT) (Auditoria e fiscalização), com 900 oportunidades e Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC), com 460 vagas. Ainda de acordo com o especialista, a remuneração varia de R$ 4.008,24 a R$ 22.921,71, a depender do cargo.

As vagas com os maiores salários são, respectivamente, Auditor-Fiscal do Trabalho no Ministério do Trabalho e Emprego, prevista no Bloco 4 (Trabalho e Saúde do Servidor), com salário de R$ 22.921,71, seguida pelos cargos de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e Analista de Comércio Exterior, ambos com remuneração de R$ 20.924,80

Distribuição de vagas por blocos

Bloco 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas

Bloco 2:Tecnologia, Dados e Informação: 597 vagas

Bloco 3: Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas

Bloco 4: Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas

Bloco 5: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas

Bloco 6: Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas

Bloco 7: Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas

Bloco 8: Nível Intermediário: 692 vagas

Remuneração de acordo com cada bloco temático

Infraestrutura, Exatas e Engenharia: R$ 5.212,29 a R$ 20.924,80

Tecnologia, Dados e Informação: R$ 5.212,29 a R$ 20.924,80

Ambiental, Agrário e Biológicas: R$ 5.212,29 a R$ 20.924,80

Trabalho e Saúde do Servidor: R$ 4.407,90 a R$ 22.921,71

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: R$ 5.488,70 a R$ 11.186,69

Setores Econômicos e Regulação: R$ 7.736,77 a R$ 20.924,80

Gestão Governamental e Administração Pública: R$ 6.761,72 a R$ 9.252,40

Nível Intermediário: R$ 4.008,24 a 8.469,89

Para saber mais detalhes sobre cada oportunidade, acesse o edital de cada bloco temático do Concurso Nacional Unificado.

