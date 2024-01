Enem dos Concursos: mais de 1 milhão de pessoas já se inscreveram; veja o prazo e como concorrer

Mais de 1 milhão de pessoas já se inscreveram no Concurso Nacional Unificado, segundo a assessoria do MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos). As inscrições poderão ser feitas até o dia 9 de fevereiro diretamente na página do concurso. A primeira prova está prevista para o dia 5 de maio.

Serão ofertadas 6.640 vagas de emprego para servidores públicos. As provas serão realizadas em 220 cidades brasileiras, levando facilidade para que profissionais de nível médio e superior, de diversos estados brasileiros, possam concorrer aos concursos que serão realizados por 21 instituições.

O valor das inscrições

O valor das inscrições será de R$ 60,00 para candidatos com nível médio e de R$ 90,00 para candidatos que vão concorrer às vagas de ensino superior. O pagamento será realizado via GRU, não será aceito pagamentos via PIX por uma questão de segurança.

Segundo o MGI, 662.018 fizeram pedidos de isenção da taxa de inscrição. Desse total, 78,17% dos pedidos foram aceitos. Ou seja, 517.468 pessoas já tiveram a resposta positiva para não ter de pagar pela inscrição. As outras 144.555 que tiveram o pedido inicial negado têm até amanhã, 30, para recorrer. Todo o processo é feito pelo site oficial de inscrição.

Como será a estrutura das provas?

O CNU contará com 8 blocos temáticos que irão separar as vagas de acordo com a especialidade do candidato:

Infraestrutura, Exatas e Engenharia: 727 vagas

Tecnologia, Dados e Informação: 597 vagas

Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas

Trabalho e Saúde do Servidor: 970 vagas

Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016

Setores Econômicos e Regulação: 359

Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748

Nível Médio/Intermediário: 692

Clique aqui para checar as profissões aceitas para cada cargo e instituição.

Uma das facilidades do concurso é que o candidato poderá concorrer a todos os cargos dentro do bloco temático: "Durante a inscrição, o candidato irá escolher os cargos e ordená-los de acordo com a sua preferência e com isso será possível concorrer a mais de uma vaga pagando uma única taxa", afirma Cida Chagas, diretora de Provimento e Movimentação de Pessoal do MGI.

