Enem dos Concursos: candidatos enfrentam dificuldades para se inscrever

As inscrições para o Concurso Nacional Unificado mal começaram e candidatos já se queixam de problemas técnicos para realizá-las. O governo, inclusive, confirmou que o site passa por instabilidades e que está somando esforços para minimizar as oscilações.

O documento do edital do concurso unificado, publicado no Diário Oficial da União (DOU), previa que as inscrições começariam às 10h (horário de Brasília)."

"Mais difícil que conseguir ingresso pro @rockinrio #concursonacionalunificado", escreveu um candidato ao concurso, no Twitter.

Procurado, o governo confirmou que o site passa por instabilidades após a abertura das inscrições.

"Devido à grande demanda por inscrições no Concurso Nacional Unificado, a plataforma Govbr está com instabilidade. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos acompanha de perto essa situação e está mobilizando todos os instrumentos tecnológicos e de pessoal existentes para minimizar as oscilações", diz a nota.

Site congestionado

Outra candidata considerou "sortudo" quem conseguiu se inscrever através da plataforma do governo. "Site para as inscrições do concurso nacional unificado, está totalmente sobrecarregado! Quem conseguir se inscrever por agora pode se considerar muito sortudo", disse ela.

Uma usuária compartilhou uma mensagem de erro exibida pela página do governo, constando um "erro interno no servidor".

Já outra internauta afirmou que a página de inscrição do concurso não abria e retornava para a página inicial. "Alguém conseguiu se inscrever para o concurso nacional unificado? o meu só fica voltando pra página inicial", disse.

"Também não consigo acessar", disse uma usuária, em resposta à internauta. "Acho que tá congestionado!", respondeu outro usuário.

"O site pra se inscrever no concurso nacional unificado totalmente travado mds", escreveu outra usuária.