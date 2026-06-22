Encontrar emprego ficou mais fácil no Brasil, mas FGV faz alerta para o 2º semestre

A percepção de facilidade para encontrar emprego no Brasil atingiu o patamar mais alto em um ano, com 25,5% dos trabalhadores considerando o cenário "fácil ou muito fácil" segundo a Sondagem do Mercado de Trabalho, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE). No entanto, 51,2% avaliam o momento como "difícil ou muito difícil".

O estudo aponta que esse é um momento de transição, pois apesar do mercado seguir aquecido, as expectativas para os próximos meses indicam uma postura mais cautelosa por parte das empresas, um reflexo do cenário econômico.

Diante disso, os profissionais devem aproveitar as janelas de oportunidade que surgirem para consolidar movimentações na carreira. Mas isso não significa contratações mais simples.

As empresas seguem seletivas, priorizando candidatos alinhados às necessidades imediatas do negócio, com maior capacidade de adaptação e clareza sobre a própria trajetória profissional. Além disso, a cautela em relação aos próximos meses tende a tornar os processos seletivos mais criteriosos.

Nesse cenário, apenas procurar vagas pode não ser suficiente. Currículo atualizado, posicionamento profissional bem definido, redes de contatos e preparação para entrevistas passam a ter peso maior para quem busca uma nova oportunidade.

Preparação é diferencial em um mercado mais seletivo

Para apoiar profissionais nesse momento, o Na Prática oferece o curso gratuito Processo Seletivo, voltado a quem quer entender melhor cada etapa da candidatura — do currículo à entrevista — e aprender a usar ferramentas como a inteligência artificial para se destacar. A formação é online, gratuita, organizada em 8 módulos e oferece certificado ao final.

A iniciativa é indicada especialmente para universitários, jovens em início de carreira e profissionais que participam de seleções, mas ainda encontram dificuldade para avançar. Em um segundo semestre que tende a ser mais concorrido, começar a preparação agora pode ampliar as chances de aproveitar as oportunidades abertas.

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