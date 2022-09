Empresas que investem no metaverso relatam sucesso financeiro e busca por experts no assunto dispara

Em 1993, foi lançado o Mosaic, um navegador web que revolucionou completamente a forma como usávamos a internet. À época, os telefones celulares ainda tinham botões, o iPhone estava há 15 anos de ser criado e, mesmo que tudo isso se materializasse milagrosamente, o Wi-Fi surgiria apenas em 1997. Todas essas tecnologias que damos como certas hoje pareciam quase impossíveis 30 anos atrás. Daqui a uma década ou duas, como vamos olhar para trás?

Para as maiores empresas do mundo, a resposta é simples; quando olharmos para trás, no futuro, veremos em 2022 o início do que viria a se tornar a próxima grande revolução tecnológica do século: o metaverso.

O que é o metaverso (e por que as empresas estão investindo nele)?

Uma plataforma para jogos, uma sala de aula, um canteiro de obras, um canal de publicidade ou o que vier à sua mente. Apesar de ser complicado definir, o metaverso pode ser considerado a evolução do celular que usamos hoje. No entanto, em vez de apenas ver e ouvir o conteúdo, como você está fazendo agora ao ler essa matéria, você estará imerso nele.

Segundo o relatório “Value creation in the metaverse: The real business of the virtual world” da McKinsey & Company, “O que sabemos é que, além do hype, o metaverso é real, potencialmente revolucionário e tem os ingredientes de uma oportunidade significativa.”

E engana-se quem pensa que o metaverso é uma “fuga da realidade”; na verdade, ele está longe de ser uma escolha entre os mundos virtual e real. Em vez de competir com o mundo real, o metaverso irá complementá-lo, aprimorando as nossas experiências da vida real, em vez de suplantá-las.

Tudo que você faz hoje através do seu celular ou computador, poderá ser feito no metaverso, através de uma experiência muito mais real, sensorial e imersiva. E negar que isso será o futuro da tecnologia é como continuar usando walkman, mp3 e fax alegando que aparelhos mais tecnológicos nunca poderiam existir.

Mesmo que o metaverso ainda esteja sendo definido, já sabemos que o seu potencial para desencadear a próxima onda da disrupção digital parece cada vez mais claro e aqueles que correram para investir primeiro nele estão se destacando e lucrando alto com isso, independentemente do setor em que estão inseridos.

Bilhões de dólares já foram investidos no metaverso

O sucesso da tecnologia não é à toa. Há 30 anos, essa ideia não passaria de uma fantasia; hoje, ela é possível e impulsiona o entusiasmo dos investidores, principalmente por conta dos avanços tecnológicos contínuos em infraestrutura.

Conforme o metaverso se torna estruturalmente possível, ele se prepara para ser a maior nova oportunidade de crescimento para diversos setores na próxima década, dado seu potencial para viabilizar novos modelos de negócios, produtos e serviços.

Grandes empresas de tecnologia, venture capital, startups e marcas estabelecidas já perceberam isso e estão buscando capitalizar a oportunidade do metaverso. Somada, a quantia investida no metaverso nos primeiros cinco meses de 2022 já passa os US$ 120 bilhões, mais que o dobro dos US$ 57 bilhões investidos em todo o ano de 2021.

Grandes empresas de tecnologia são os maiores investidores e, depois do investimento em estrutura, o foco está em contratar profissionais capacitados, principalmente os “especialistas em metaverso”.

Busca por “experts em metaverso” aumenta significativamente

Apesar do desafios que o metaverso deve enfrentar até se tornar a tecnologia que imaginamos, uma pesquisa receita feita pelo Mckinsey & Company descobriu que os executivos das maiores empresas do mundo estão positivos: “Os adotantes do metaverso relatam maior sucesso financeiro e uma perspectiva mais positiva em comparação com seus pares, com margens de lucro atuais e esperadas mais altas.”

Como consequência, a busca por profissionais que tenham familiaridade com o metaverso e, principalmente, entendam como inserir grandes negócios nesta nova tecnologia aumentou significativamente.

Segundo Izabela Anhollet, CTO da EXAME, as possibilidades de aplicação do metaverso colaboram para que surjam oportunidades em todas as áreas de trabalho: “Hoje, não existe profissão sem tecnologia. Pense em qualquer área de atuação humana; ali, você vai encontrar uma aplicação do metaverso, seja na área médica, na educação, no setor imobiliário ou na indústria”, comenta.

Quais são as carreiras possíveis dentro do Metaverso?

Por ter o potencial de impactar tudo, desde o engajamento dos funcionários até a experiência do cliente, vendas e marketing omnicanal, inovação de produtos e construção de comunidades, o metaverso pode fazer parte do dia a dia de, literalmente, qualquer profissional.

No entanto, por ser uma tecnologia ainda em desenvolvimento, algumas carreiras estão se destacando mais do que outras. Uma das carreiras mais promissoras dentro do metaverso, atualmente, é a de Digital Manager.

Digital Manager no metaverso

Esse profissional é fundamental para o processo de implementação do metaverso nas empresas. Ou seja, ele é responsável por definir como será a experiência do usuário final no Metaverso, bem como definir os tipos de produtos que serão criados e a estratégia de monetização dessas iniciativas.

E apesar de a tecnologia ser a base do Metaverso e dos programadores serem fundamentais no processo, o Digital Manager não é o executor operacional, mas sim o responsável por coordenar um time. Por isso, as suas habilidades comportamentais são muito mais importantes que as suas habilidades técnicas.

Apesar das oportunidades para quem não tem experiência em TI, o profissional que deseja trabalhar com metaverso - e aproveitar todos os benefícios da área - precisará se especializar minimamente no assunto. Ou seja, entender como a tecnologia funciona, como adaptá-la a sua realidade e como lucrar com isso.

Como dar os primeiros passos rumo à uma Carreira no Metaverso?

Para ajudar os profissionais, de todas as áreas de atuação, a fazer uma imersão neste novo mundo, a EXAME liberou gratuitamente as 4 primeiras aulas do seu MBA em Digital Manager e Metaverso, em parceria com o Ibmec.

As aulas serão ministradas por Izabela Anhollet, CTO da EXAME com mais de 10 anos de experiência no mercado de tecnologia e professora do MBA

O que é o metaverso e como ele funciona;

Quais são as oportunidades no metaverso e como ganhar dinheiro com ele;

Quais profissões estarão mais em alta e como se especializar nelas;

Como usar o metaverso para alavancar a sua carreira.

O conteúdo será entregue de forma online, e todos que participarem terão direito a um certificado de participação – independentemente de decidirem, ou não, fazer o curso completo.

