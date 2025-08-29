Empresas pagam até US$ 1 milhão por jovens ‘nativos de IA’ recém-formados

O termo “AI-native” já começa a substituir o conceito de “digital native” no mercado de trabalho.

Empresas de tecnologia estão oferecendo salários de seis a sete dígitos a recém-formados que dominam inteligência artificial, com casos de profissionais com menos de 25 anos recebendo até US$ 1 milhão. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Demanda por jovens com fluência em IA

Companhias como a Databricks estão ampliando significativamente a contratação de recém-formados justamente pela habilidade em aplicar IA no dia a dia.

O CEO Ali Ghodsi afirmou que alguns profissionais juniores têm “grande impacto” nos resultados e chegam a salários milionários.

A Scale AI, que recebeu investimentos de US$ 14,3 bilhões da Meta em junho, também adota a mesma linha de oferecer salários de até US$ 200 mil por ano para jovens talentos que sabem usar IA de forma estratégica.

Salários elevados atraem talentos precoces

Na Databricks, um cientista de pesquisa em IA em início de carreira pode ganhar entre US$ 150 mil e US$ 190 mil por ano em cidades como Nova York e São Francisco.

Já a Roblox, plataforma de jogos online, paga mais de US$ 200 mil a engenheiros de machine learning mesmo sem experiência prévia, segundo dados do Levels.fyi.

Esse movimento mostra que a fluência em IA deixou de ser diferencial para se tornar um passaporte direto a oportunidades com alto valor de mercado.

O novo perfil de profissional valorizado

Especialistas apontam que esse mercado está dividido em dois perfis principais:

Acadêmicos altamente especializados , como doutorandos em machine learning e IA que recebem ofertas robustas mesmo sem experiência prática.

Programadores que usam IA para aumentar produtividade , tornando-se mais eficazes e valiosos em qualquer setor.

