Empresas fingem usar IA? — o fracasso silencioso da IA corporativa, segundo a McKinsey

Enquanto consumidores abraçam inteligência artificial em ritmo recorde, o Goldman Sachs faz um alerta incômodo: dentro das empresas, a tecnologia que promete transformar negócios ainda está lento. A avaliação é de analistas do Goldman Sachs, que discutiram o tema no podcast “Exchanges”.

Ferramentas como ChatGPT ganharam escala global, mas a adoção corporativa segue tão lenta que analistas já falam em “fracasso” onde a IA deveria gerar seus maiores resultados, produtividade, eficiência e retorno financeiro. As informações foram retiradas de Business Insider.

IA: empolgação ou execução?

Ferramentas como ChatGPT e Claude já fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas, mas, no mundo corporativo, o avanço é tímido.

Segundo Kash Rangan, analista sênior da Goldman Sachs, a adoção empresarial está “bem abaixo” das projeções feitas há um ou dois anos.

“Há sinais de vida, mas não estamos onde esperávamos”, afirmou.

A percepção interna do Goldman dialoga com o momento do mercado.

O analista Eric Sheridan ressaltou que a infraestrutura necessária para sustentar modelos generativos cresceu mais rápido que o previsto — e isso alimenta dúvidas entre investidores.

A preocupação é direta: o gasto subiu demais, mas o retorno ainda não aparece com a mesma força. Sheridan citou a previsão da Nvidia, que estima entre 3 e 4 trilhões de dólares em investimentos em infraestrutura de IA até o fim da década.

No relatório State of AI 2025, em tradução livre Panorama da IA 2025, a McKinsey mostra que 88% das empresas já utilizam inteligência artificial em alguma função, mas apenas um terço conseguiu escalar a tecnologia para toda a operação.

No total, só 39% percebem impacto financeiro direto. Para os consultores, a maioria das organizações ainda não integrou a IA suficientemente aos seus fluxos de trabalho para gerar benefícios consistentes.

O contraste entre o entusiasmo dos consumidores e a hesitação corporativa revela um ponto central para o mercado de trabalho. Profissionais de todas as áreas que aprenderem a usar IA de forma estratégica tendem a ocupar posições de vantagem.

