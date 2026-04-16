Empresas fecham por conflitos entre sócios — e agora recorrem à 'terapia' para evitar o colapso

Muito antes de crises financeiras ou mudanças de mercado derrubarem uma empresa, um fator menos visível costuma estar em jogo.

Relações desgastadas entre sócios, conflitos não resolvidos e decisões tomadas sob tensão emocional têm levado organizações a um colapso silencioso. Nesse contexto, cresce a busca por um novo tipo de intervenção.

A chamada terapia de sócios surge como resposta a um problema que não aparece em contratos nem em balanços, mas que impacta diretamente o futuro do negócio.

Na prática, empresas não quebram apenas por fatores externos. Segundo Rogério Bragherolli, ex-VP de RH da Sodexo Benefícios, há um componente interno que costuma ser negligenciado.

“Sócios brigam igual um casal”, afirma. A analogia ajuda a entender a dinâmica que se instala ao longo do tempo. Sociedades começam com entusiasmo, alinhamento e ambição comum, mas, com o avanço da operação, surgem atritos que raramente são tratados de forma direta.

Pequenos conflitos, grandes rupturas

Diferente de crises abruptas, os conflitos entre sócios se desenvolvem de forma gradual. Pequenos incômodos, desalinhamentos e percepções acumuladas vão criando fissuras que, com o tempo, se transformam em rupturas.

“As coisas vão indo em silêncio, até que chega uma hora em que você está à beira de um precipício”, diz Bragherolli.

Esse acúmulo pode levar a consequências severas. Decisões mal tomadas, disputas internas por poder, saída de sócios, venda forçada da empresa ou até o fim da operação são desdobramentos comuns.

Em muitos casos, o problema não está na divergência em si, mas na ausência de diálogo estruturado. Sócios deixam de expor incômodos, evitam conversas difíceis e passam a operar com base em interpretações e ressentimentos.

Quando a governança não resolve

Empresas costumam recorrer à governança para organizar papéis, responsabilidades e regras. No entanto, esse modelo tem limitações claras.

A governança define o que deve ser feito, mas não resolve como as pessoas se relacionam. Conflitos emocionais, disputas de ego e diferenças de valores permanecem fora desse escopo.

“Não é só o emocional que está em jogo, é dinheiro também”, afirma o executivo. Essa combinação torna o ambiente ainda mais sensível, já que decisões empresariais passam a carregar tensões pessoais.

A terapia de sócios vira alternativa

É nesse espaço que surge a chamada terapia de sócios. Inspirada na lógica da terapia de casal, ela busca tratar não apenas os sintomas do conflito, mas sua origem.

A diferença está na complexidade. Além de entender a dinâmica emocional, o processo exige conhecimento do negócio. É necessário compreender finanças, operação, modelo de receita e contexto estratégico para mediar decisões de forma eficaz.

Bragherolli destaca que o papel do mediador é criar um ambiente seguro para conversas que normalmente não aconteceriam. “Eu já vi sócios que tinham medo de falar a verdade um para o outro”, afirma.

Ao estruturar esse diálogo, é possível evitar rupturas e reconstruir alinhamentos. Em alguns casos, inclusive, a conclusão pode ser a separação dos sócios, mas de forma organizada e menos destrutiva.

A solidão da alta liderança

O problema não se limita aos sócios. Executivos também enfrentam um ambiente de isolamento que impacta diretamente suas decisões.

“Eles são meio super-homens. Não podem demonstrar fraqueza, dúvida ou insegurança”, afirma Bragherolli.

Sem espaço para diálogo, muitos líderes acabam tomando decisões sob pressão emocional, o que aumenta o risco de erros estratégicos. Conflitos pessoais deixam de ser tratados como tal e passam a influenciar decisões de negócio.

Esse cenário reforça a importância de espaços seguros para reflexão e troca, seja por meio de mentoria ou mediação especializada.

Comunicação como ponto de partida

Apesar da complexidade, há um ponto central para prevenir esse tipo de cenário. Comunicação.

“A habilidade mais importante é uma comunicação transparente, aberta e honesta”, afirma Bragherolli.

Isso inclui a capacidade de ter conversas difíceis, alinhar expectativas e estabelecer regras claras desde o início da sociedade.

Além disso, o alinhamento de valores e propósito aparece como fator determinante. Não é necessário concordar em tudo, mas é essencial compartilhar direções comuns.