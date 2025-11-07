Empresas familiares: o que ajuda a ampliar os resultados?

As empresas familiares representam a espinha dorsal da economia brasileira. Mas, apesar da relevância, muitas ainda enfrentam o mesmo dilema: como crescer sem perder o controle, o legado e a essência?

O desafio é conciliar o afeto com a gestão. E, para que uma empresa familiar amplie seus resultados de forma sustentável, é preciso adotar práticas que unem visão estratégica, governança e formação em administração.

De pequenos comércios a gigantes da indústria, o Brasil é movido por negócios familiares. O problema é que, segundo um levantamento da PwC, cerca de 75%das empresas familiares fecham durante o processo de sucessão para os herdeiros.

Os principais motivos? Falta de planejamento sucessório, ausência de governança corporativa e conflitos na tomada de decisão. Em contrapartida, as que se profissionalizam e adotam boas práticas de gestão são justamente as que mais crescem.

Mais do que preservar o legado, as empresas familiares de sucesso constroem uma cultura de aprendizado contínuo. Entre os principais fatores que ampliam seus resultados, destacam-se:

Governança e sucessão planejada: definir regras claras, papéis e responsabilidades reduz conflitos e garante continuidade.

Gestão orientada por dados: acompanhar indicadores de desempenho e resultados financeiros de forma profissional fortalece a competitividade.

Educação e formação em administração: investir na capacitação dos herdeiros e gestores é o que transforma a intuição em estratégia.

Esses elementos — muitas vezes negligenciados no início — tornam-se o diferencial competitivo para que uma empresa familiar possa expandir de forma sólida e atrair investidores, parceiros e talentos qualificados.

Um dos equívocos mais comuns nas empresas familiares é acreditar que profissionalizar a gestão significa abrir mão dos valores fundadores. Pelo contrário: os negócios que mais prosperam são justamente aqueles que mantêm sua identidade, mas com uma estrutura moderna e eficiente.

Esses cases mostram que tradição e inovação podem coexistir. O segredo está em transformar a experiência familiar em estratégia corporativa — algo que se aprende com base em conceitos sólidos de administração.

Profissionalizar uma empresa familiar é um processo que exige tanto técnica quanto sensibilidade. É aí que entra o papel da formação em administração, um curso que desenvolve competências essenciais para gerir pessoas, finanças, processos e inovação de forma integrada.

Durante a graduação, o estudante aprende a:

Implementar estruturas de governança ;

Desenhar planos de sucessão e liderança ;

Analisar dados e indicadores de performance ;

Gerir conflitos com base em empatia e estratégia ;

Criar planos de crescimento sustentável.

Essas habilidades são determinantes para manter uma empresa familiar competitiva, especialmente em um cenário de transformação digital e aumento da concorrência global. O motivo é claro: o conhecimento técnico amplia a capacidade de tomar decisões baseadas em evidências — e não apenas na intuição.

Essa lacuna compromete o crescimento, especialmente em negócios que dependem de um único líder ou da tomada de decisão concentrada. O resultado é que muitas empresas fecham as portas não por falta de mercado, mas por falta de gestão estruturada.

