Empresas de tecnologia têm mais de 400 vagas, com salário de até R$ 15 mil

A Digisystem, empresa de soluções em tecnologia, tem mais de 80 novas vagas com salários de R$ 1.688 até R$ 15 mil.

Os cargos são especialmente para as áreas de Tecnologia (Desenvolvimento, ERP, Infraestrutura e Suporte) e Recursos Humanos, para trabalhar em home office, presencial ou híbrido, dependendo do cargo.

Além disso, as vagas são para capital e interior de São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Até julho de 2021 a Digisystem já recrutou 300 novos colaboradores e a expectativa é que sejam abertas mais de 400 novas vagas até dezembro.

Para se inscrever nas vagas, basta acessar a página de carreiras da empresa neste link.

Outras vagas de emprego

A plataforma de e-commerce JET é mais uma empresa que está com dezenas de oportunidades profissionais abertas, também na área de tecnologia. São 100 vagas abertas na área de tecnologia, suporte, negócios, marketing e vendas.

O modelo de contratação na JET é home office para o time de tecnologia, presencial para o time de suporte e híbrido para áreas de negócios, marketing e de vendas.

As inscrições para os cargos podem ser obtidas neste site.

Com 220 vagas, a SysMap Solutions é outra empresa empresa especializada em apoiar a transformação digital por meio de integração de sistemas e consultoria em processos de tecnologia.

A SysMap desenvolve soluções de software e CRM, além de oferecer serviços especializados de TI, integração de sistemas e transformação digital.

A maior parte das oportunidades são na área de Salesforce, para diversos perfis, como desenvolvedores, líderes técnicos e especialistas Vlocity.

As oportunidades também abrangem as áreas de dados, desenvolvedores Full Stack, Back-end e Front-end, designers UX e UI, arquitetos de microsserviços, executivos de negócios, entre outras.

As vagas são, na maioria, para trabalhar remotamente, permitindo a candidatura de profissionais de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Com escritórios em Belo Horizonte e São Paulo, a SysMap é especialista em Data Analytics, BI, Inteligência Artificial, Big Data e várias outras tecnologias.

Os profissionais podem consultar mais informações sobre as vagas e se candidatar pelo site.