Empresas atingem metas mais rápido e ganham credibilidade quando adotam práticas ESG, aponta estudo

Companhias preocupadas com questões ambientais, sociais e de governança alcançam resultados mais animadores do que empresas nas quais a agenda ESG não é uma prioridade.

Essas organizações com cultura sustentável passam a ser vistas por investidores e stakeholders com mais confiança, o que fortalece a reputação delas no mercado. Além disso, as metas são atingidas mais rápido – em alguns casos, em até metade do tempo.

As conclusões fazem parte de um estudo conduzido pela consultoria Russell Reynolds Associate, empresa mundial que atua na avaliação e desenvolvimento de lideranças.

Diálogo entre conselheiros e equipe é fundamental

O levantamento sugere que o diálogo entre conselheiros e equipe é fundamental para uma organização avançar na agenda ESG. Quando a conversa funciona bem, maiores são as chances das práticas socioambientais serem bem aplicadas ao negócio.

Incluir todos os cargos C-Level da companhia na implementação das diretrizes ESG pode ajudar, conforme indica o estudo. Isso porque, ao garantir que o tema seja frequentemente lembrado pelos executivos, fica mais fácil garantir que a agenda sustentável seja vista como uma responsabilidade de todos – mesmo quando não for uma tarefa evidente.

“O CEO e a equipe executiva não são os únicos que devem focar continuamente na sustentabilidade”, afirma Jacques Sarfatti, sócio-diretor da Russell Reynolds Associate. “O conselho não precisa se tornar especialista, mas é imprescindível que ele tenha uma compreensão básica de como as práticas podem criar valor e reduzir riscos.”

Dessa forma, além de contribuir para o meio ambiente, as companhias podem utilizar o ESG para atribuir propósito ao negócio, gerar mais oportunidades e reduzir riscos. Segundo o estudo, é possível fazer isso por meio de 10 passos.. Confira quais são.

10 ações para impulsionar a sustentabilidade na sua empresa

1. Envolva todos os funcionários de forma proativa na pauta de sustentabilidade;

2. Incorpore a sustentabilidade em todas as discussões com o CEO e a equipe executiva;

3. Estabeleça uma cultura orientada para um propósito;

4. Eduque os diretores sobre sustentabilidade;

5. Aplique sustentabilidade orientada à tomada de decisões estratégicas corporativas;

6. Defina metas e métricas claras para monitorar o progresso em direção a agenda ESG;

7. Estruture o conselho para se envolver ativamente nas questões de sustentabilidade;

8. Altere modelos de remuneração para alcançar as metas ESG;

9. Faça da mentalidade de sustentável um fator ao contratar diretores;

10. Faça da visão sustentável um requisito na admissão de CEOs.

Como aplicar o ESG na sua empresa?

