Empresas apostam em IA — mas os líderes de verdade investem em inteligência emocional; veja o motivo

(Economídia)
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09h45.
Mesmo com o avanço acelerado da inteligência artificial no ambiente de trabalho, existem momentos em que a tecnologia não é suficiente. Quando se trata de decisões delicadas, construção de confiança e liderança em tempos de incerteza, é a inteligência emocional que determina a qualidade das relações e, muitas vezes, dos resultados.
Desenvolver habilidades emocionais é um diferencial estratégico para qualquer liderança, especialmente em um cenário onde a tecnologia está cada vez mais presente. As informações foram retiradas de Forbes.
As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor
Em um mundo corporativo onde eficiência costuma ser sinônimo de velocidade, é importante desacelerar para escutar, acolher e liderar com empatia.
Esses momentos exigem uma escuta mais sensível, uma comunicação clara e a habilidade de lidar com emoções, tanto as suas quanto as da equipe.
A inteligência emocional não é um luxo, é uma ferramenta prática de gestão. Com ela, é possível:
Essas competências são fundamentais para a condução de conversas difíceis. Ignorar o impacto emocional de uma troca pode travar projetos inteiros.
Com a IA assumindo cada vez mais tarefas operacionais, sobra mais espaço para os líderes se concentrarem no que nenhuma máquina pode replicar: empatia, escuta ativa, construção de relações e comunicação estratégica.
Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação
O Fórum Econômico Mundial corrobora: inteligência emocional, empatia e comunicação estão entre as competências mais valorizadas para o futuro do trabalho.
No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto.
Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira.
Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória