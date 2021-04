Empresa tem 300 vagas remotas e oferece 30 mil bolsas de estudo

Para preencher 300 novas vagas de desenvolvedores, a Take Blip vai oferecer 10 mil bolsas de estudo no bootcamp de Full Stack Developer da Digital Innovation One.

E essa é só a primeira leva de bolsas: com a parceria, eles querem formar 30 mil pessoas ao longo de 2021. E a ainda chegar a 130 mil bolsas até 2022. A iniciativa faz parte do Órbi Academy Techboost, um dos maiores programas de bolsas de estudo em tecnologia no Brasil.

Segundo Daniel Costa, co-fundador da Take Blip, empresa de comunicação digital para e-commerce, o programa é uma forma de criar novas oportunidades no mercado e democratizar a educação.

“Qualquer pessoa que tenha interesse poderá ter acesso aos bootcamps. Até mesmo quem não é da área de tecnologia, poderá transformar sua carreira e se candidatar às vagas em Take Blip e outras empresas de ponta", fala ele.

Não há qualquer pré-requisito para realizar a inscrição. Qualquer pessoa interessada em ingressar na carreira de desenvolvedor fullstack poderá realizar a trilha de aprendizado de forma online e gratuita.

O programa visa preparar os alunos para o mercado e oferece cursos, desafios de projetos e desafios de código. São 97 horas de formação focada em .Net C# no back-end e React no front-end.

No lançamento do programa, Flavia Vallory, Gerente de Gente e Gestão na Take Blip, recomendou o estudo não só do aspecto técnico, mas também cultural da empresa para concorrer às vagas no final do curso.

A gerente também avisou que, apesar da empresa ser em Belo Horizonte, a maioria das vagas em tecnologia são remotas.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de maio pelo site. A Órbi Conecta fez um live nesta terça-feira de lançamento das bolsas de estudo. Confira aqui:

