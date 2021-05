Empresa lança programa de tecnologia para mães fora do mercado

A Invillia, empresa multinacional que desenvolve produtos e serviços digitais, lançou um programa para ajudar mães que saíram do mercado de trabalho a se inserir na área de tecnologia.

O Reinvent é totalmente gratuito e terá 20 vagas exclusivas para mulheres com filhos. As participantes terão a oportunidade de recomeçar suas carreiras na área de tecnologia com aulas técnicas e de metodologia de trabalho.

Serão mais de 40 horas de formação, 4 horas de mentoria e o desenvolvimento de um projeto prático. Ao final do programa, todas receberão certificação e podem ter a chance de efetivação na empresa.

Entre os temas abordados no curso, o programa aborda cultura ágil, habilidades do futuro, linguagens de programação mais usadas, princípios do design, plataforma Java, entre outros. Toda a iniciativa será remota e gratuita.

“Nesta primeira edição, após ouvir o relato de muitas mulheres que se sentiam inseguras em voltar ao mercado de tecnologia depois de algum tempo afastadas, principalmente pela maternidade, resolvemos disponibilizar todas as vagas para as mães”, conta Renato Bolzan, CEO da Invillia.

Segundo ele, a rápida e constante transformação da área de tecnologia faz com que esse receio seja comum entre as profissionais.

“Daí ajudá-las a retomar, mostrando todos os caminhos, ferramentas e tecnologias para voltarem a trabalhar rapidamente e com confiança é fundamental. Oportunidades para o talento delas não faltam”, afirma o CEO.

Para a primeira turma, as candidatas precisam ter experiência em programação, conhecimento básico em Java, já ter atuado no setor e estar fora do mercado no momento. As inscrições ficarão abertas o ano todo, mas as aulas da primeira turma começam em junho.

Confira mais informações e faça a inscrição pelo site.

Está começando a sua vida profissional e busca oportunidades? Invista na sua carreira com o maior portal de negócios. Assine a EXAME.