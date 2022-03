Empresa francesa de tecnologia Atos tem 500 vagas no Brasil

A empresa de transformação digital Atos tem cerca de 400 vagas abertas para as áreas de tecnologia, novos negócios, marketing, vendas, recursos humanos e financeiro.

Com sede em São Paulo e com um Centro de Inovação e Operação em Londrina (PR), a companhia procura, principalmente, por profissionais de tecnologia, como desenvolvedores, especialistas em cloud, segurança, automação, além de tech recruiters para a área de recursos humanos.

A empresa, que foi certificada Great Place to Work (GPTW) por dois anos consecutivos, oferece programas de desenvolvimento profissional, além de contar com benefícios como: plano de saúde e odontológico, previdência privada, seguro de vida, vale-refeição, entre outros.

Os colaboradores também podem contar com patrocínio para certificações e cursos de idiomas, além da possibilidade de participação em diferentes projetos com as principais tecnologias do mercado.

Todas as vagas e mais informações estão disponíveis neste site.