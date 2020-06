Empresa faz game inspirado em Star Wars para recrutar 150 desenvolvedores

Como diversas empresas que continuaram a contratar durante a pandemia do novo coronavírus, a Sidia precisou encontrar uma solução para adaptar as etapas presenciais de sua seleção.

Não contente apenas com uma solução online, a empresa vai selecionar desenvolvedores de software e de testes para preencher 150 vagas através de um game.

O instituto de Ciência e Tecnologia abriu as oportunidades para profissionais de todos os níveis, de júnior a sênior, em seu escritório em Manaus.

Segundo a gerente Sênior do Sidia, Vivian Oliveira, aceitar participar jogo inspirado em Star Wars já mostra uma das principais características que eles buscam nos profissionais: o gosto por desafios.

Candidatos de qualquer parte do país podem se inscrever pelo site até o dia 1º de julho. O jogo começa após o envio dos currículos e tem cinco etapas.

Os jogadores que passarem em todos os níveis serão contratados e ainda participam de um Bootcamp da área. Os três melhores colocados também ganharão prêmios.

Os personagens principais do jogo são os próprios profissionais. Aqueles no início da carreira começam com o título de Sidwans, nome que remete a Padawan, o aprendiz Jedi, junto ao nome da empresa. Todos devem batalhar para chegar à nave-mãe, a Amazon Tower.

Os profissionais com mais experiência serão os SidBraves, e terão avaliação diferente no jogo.

A história do game será contada por meio de e-mails a cada etapa e os candidatos terão a ajuda da Grã-Mestra Denise, a mascote virtual da empresa, que se insere como chatbot na jornada para tirar as dúvidas dos jogadores.

Aos interessados, é só se cadastrar no site. E que a força esteja com você!