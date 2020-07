Empresa de tecnologia abre mais de 100 vagas com contratação remota

A GFT, multinacional de tecnologia para o setor financeiro, está expandindo sua equipe mesmo durante a pandemia.

Desde o início do ano, já foram mais de 300 contratações. Com todo o processo de seleção adaptado para o online, a empresa tem mais de 100 vagas abertas no momento nas áreas de Arquitetura e Desenvolvimento de Softwares, Analistas de Testes e Gestão de Projetos.

As oportunidades são para profissionais de todo o Brasil, mas se concentram nos escritórios de São Paulo, Sorocaba e Curitiba. No entanto, quem for contratado agora começará a trabalhar em home office, recebendo em casa equipamentos e o kit de boas-vindas.

Segundo Fernanda Rodrigues, diretora de Recursos Humanos da GFT para América Latina, a migração para o modelo remoto foi muito positiva, principalmente para contratações fora de estados onde a empresa está presente. Ela conta que a empresa teve um crescimento na receita de 55% no primeiro trimestre de 2020 e deve continuar crescendo ao longo do ano.

“Diante da crise atual econômica, registramos um crescimento muito forte, o que dá a dimensão das oportunidades de carreira na GFT”, diz a executiva.

Os interessados podem se candidatar pela página.