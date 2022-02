Empresa de energia solar prevê abrir 2 mil vagas em 2022

O Portal Solar, empresa franqueadora de energia solar parte do grupo Votorantim, vai expandir sua equipe e as franquias pelo Brasil e prevê gerar cerca de 2.000 vagas de emprego em 2022.

Em oito anos, a empresa já vendou mais de 15 mil sistemas da energia renovável por meio de um sistema de franqueados baseados em casa. Em fevereiro, a empresa deve alcançar mais de 160 unidades.

Como cada um gera até cinco oportunidades para profissionais, estima-se que serão 2 mil empregos até o fim do ano.

No ano passado, o setor criou 153 mil novos postos de trabalho no Brasil, de acordo com Associação Brasileira de energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR). E os investimentos na fonte de energia somaram mais de R$ 21,8 bilhões.

Dentro da própria empresa, serão abertas 70 vagas para áreas como marketing, comercial, recursos humanos, operações e tecnologia da informação.

Nas franquias, precisam ser criadas equipes de atendimento ao cliente, gestão comercial, vendas e visitas técnicas. São todas responsabilidades que ficam por conta do franqueado. Algumas unidades podem formar também times de instalação.

