Empresa com mais de 300 vagas? Consórcio Magalu, Rumo e outras companhias estão com vagas de emprego

Após a “grande renúncia” e o “quiet quitting”, uma nova tendência já está impactando o mercado de trabalho americano: “grumpy staying”. Em tradução literal a nova tendência significa algo como “ficando, mas de mau humor”. A expressão está sendo utilizada para designar um novo movimento de profissionais descontentes com as suas funções que, no entanto, permanecem em seus empregos, ainda que contrariados.

Um estudo realizado pela Robert Half mostra que 91% dos entrevistados já permaneceram em algum emprego mesmo se sentindo insatisfeitos. Se você está insatisfeito com o seu trabalho e busca por uma nova oportunidade, veja algumas vagas de emprego que estão disponíveis hoje no mercado:

Auren

A Auren, empresa geradora de energia 100% renovável, está com vagas abertas em diversas posições para atuar em sua sede na capital paulista e também na região nordeste do país. As vagas envolvem as áreas de comercialização, direito, gestão de contratos, engenharia e consultoria de negócios. Entre os benefícios oferecidos pela companhia há um programa de bolsa de estudo e modelo híbrido de trabalho para a área corporativa.

Inscrições: no portal de vagas da Auren

Consórcio Magalu

O Consórcio Magalu, empresa de consórcios do Magazine Luiza, está com 300 oportunidades de trabalho exclusivas para pessoas jurídicas. Os profissionais, chamados de gestores de negócios, serão encarregados pela venda e divulgação do Consórcio Magalu, dentro das lojas da companhia.

A empresa busca pessoas com experiência em vendas, conhecimento em consórcios ou serviços financeiros, habilidade em ferramentas digitais e que tenham espírito empreendedor. Há excelentes benefícios para os representantes: comissões compatíveis com o mercado, treinamentos, capacitação e amplo portfólio de produtos (imóveis, carros, eletrodomésticos e outros serviços), além de campanhas de incentivo e premiações para os melhores profissionais.

Os gestores ainda contam com um sistema digital moderno para venda e acompanhamento de resultados, com acesso a aplicativo de gerenciamento de leads, ou seja, que acompanha o tráfego de potenciais clientes e de gerador de postagem para redes sociais. A vantagem é que o profissional terá a liberdade de trabalhar com horários flexíveis e adotar sua própria estratégia para as vendas.

Inscrições: acesse o site do Consórcio Magalu.

DOT Digital Group

O DOT Digital Group, edtech nacional no mercado de educação corporativa digital, está com vagas abertas para diversos regimes de trabalho. A empresa possui um escritório em Florianópolis e atua no modelo “anywhere office”, ou seja, os candidatos podem estar em qualquer cidade, estado ou país. Os funcionários podem escolher o sistema de trabalho: home office, presencial ou híbrido. As vagas são para diversas áreas e vão desde fornecedor conteudista e monitor para as operações EaD, até analista de segurança, desenvolvimento e operação, e coordenador (a) de TI.

Entre os benefícios, o DOT oferece horário flexível, crescimento e desenvolvimento contínuos, vale alimentação e refeição, vale transporte, seguro de vida, auxílio home office, auxílio creche, plano de saúde, convênio odontológico, Gympass, convênio farmácia, licença maternidade e paternidade estendidas, entre outros.

Inscrições: Todas as vagas e informações estão disponíveis no portal de vagas da DOT Digital Group.

Edenred

A Edenred, empresa global detentora das marcas Ticket, Ticket Log, Repom, Edenred Pay e Punto, anunciou que pretende contratar cerca de 700 profissionais de tecnologia ao redor do mundo em 2023.

Entre as vagas já anunciadas pelo Grupo para atuação no Brasil estão a de coordenador (a) de sistemas, que terá como missão liderar atividades relacionadas ao desenvolvimento e implantação de sistemas; analista de rede júnior, que será responsável pelas análises de desempenho da rede; e estagiário (a) de rede, que irá garantir o Compliance Corporativo por meio de processos de rede.

O Grupo disponibiliza um pacote de benefícios que inclui Ticket Super Flex; Ticket Transporte; Ticket Cultura; plano de saúde; plano odontológico; seguro de vida, seguro de vida para diagnóstico de doenças graves e participação nos lucros e Gympass.

A empresa conta também com as práticas de Flextime, que permite flexibilidade de horários, e Flexplace, que possibilita aos times trabalharem em modelo híbrido, difundindo a cultura de inovação.

Inscrições: basta acessar o site da Edenred.

Fort Atacadista

O Fort Atacadista, do Grupo Pereira, está com postos de trabalho abertos para a sua primeira loja no litoral paulista, em Santos, e a segunda no Estado de São Paulo.

Ao todo, são mais de 100 vagas de emprego para diferentes funções na loja, prevista para ser inaugurada no segundo semestre deste ano. As vagas são inclusivas (raça, gênero pessoas com deficiência - PCDs, maduros 50+) e a maioria não exige experiência.

Inscrições: Os candidatos interessados devem se inscrever pelo site do Grupo.

Grafeno

A Grafeno é uma techfin que oferece soluções digitais para a jornada transacional entre credores, empresas e agentes do mercado financeiro e de crédito. A empresa está com vagas abertas - híbridas e remotas.

As oportunidades são para diversas áreas como projetos, tecnologia, operações, recursos humanos e sucesso do cliente. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde e odontológico, horário flexível, um day off por ano, cartão de benefícios flexível e acesso às plataformas Zenklub (bem-estar psicológico). A empresa conta ainda com vagas afirmativas para mulheres na área de tecnologia.

Inscrições: no portal de vagas da empresa Grafeno.

Marfrig

A Marfrig, empresa global em produção de hambúrgueres e empresas de carne bovina, anuncia 222 vagas de emprego em unidades localizadas em Várzea Grande e Pontes e Lacerda (Mato Grosso), Chupinguaia (Rondônia), Mineiros (Goiás) e Promissão (São Paulo). Entre as funções estão auxiliar operacional, mecânico, coletor de dados, cargos administrativos, entre outros. Algumas são destinadas a pessoas com deficiência.

Inscrições: acesse o site da empresa Marfrig.

Mercado Pago

O Mercado Pago, o banco digital do Grupo Mercado Livre, está com vagas abertas nos estados de São Paulo, Paraná e SC. As oportunidades contemplam posições diretas na área de vendas, a fim de identificar oportunidades de negócios para uma oferta consultiva de produtos e serviços, além da gestão de equipes volantes.

Com proposta de valor e benefícios atrativos, 42 vagas em São Paulo estão distribuídas pelas cidades de Osasco, Carapicuíba, Itapevi, São Roque, Taboão da Serra, Cotia, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Santana de Parnaíba, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itu, Sorocaba e Barueri. Já no Paraná, com 22 vagas abertas, as oportunidades estão distribuídas pelas cidades de Curitiba, Maringá, Sarandi, Mandaguari, Paiçandu, Londrina, Rolândia e Cambé. E, Santa Catarina serão 19 vagas nas cidades de Florianópolis, Criciúma, Tubarão, Imbituba, Joinville, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Barra Velha.

Inscrições: para acessar as oportunidades e mais detalhes, basta acessar a página de Carreiras do site do Mercado Livre.

Omie

A Omie, plataforma de gestão (ERP) na nuvem, está com 34 vagas abertas nas áreas de tecnologia e comercial. A empresa também conta com bancos de talentos voltados para diversidade, pessoas negras, PCDs e LGBTQIAP+. As posições são para trabalho remoto, híbrido ou presencial, na franqueadora ou unidades franqueadas, nas cidades de São Paulo (SP), Itajaí (SC), Vitória (ES), Olinda (PE), Salvador (BA), Curitiba (PR), Caxias do Sul (RS), Cascavel (PR), Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR), Natal (RN) e Rio de Janeiro (RJ).

Entre os benefícios para as vagas nas franquias, a Omie oferece vale-refeição, vale-transporte e parcerias educacionais. Para posições na franqueadora, soma-se assistência médica e odontológica, auxílio creche, Vittude e Psicologia Viva, Gympass, TotalPass e seguro de vida.

Inscrições: Os interessados podem acessar as vagas pelo site.

Rumo

A Rumo, concessionária de ferrovias, está com processos seletivos em aberto para o preenchimento de vagas em São Paulo, Paraná, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As oportunidades estão distribuídas em diversas áreas tanto operacionais quanto administrativas, como analista financeiro, comprador, técnico eletricista e mecânico.

Ao todo são cerca de 40 oportunidades, sendo 11 em Curitiba (PR), 6 em Rondonópolis (MT), 4 vagas em Rio Claro (SP) e mais 4 em Rio Verde (GO); e 1 em Santos (SP). As demais estão distribuídas entre: São Paulo (SP), Bauru (SP), São Simão (SP), Reserva (PR), Rio Negrinho (SC), Chapadão do Sul (MS), Correio Pinto (SC), Itu (SP), Iguaçu (SP), São José do Rio Preto (SP), entre outras cidades em que a concessionária está presente.

Inscrições: os interessados devem acessar o site da Companhia para se inscrever.

SegurPro

A SegurPro, empresa oficial de segurança patrimonial do festival, anuncia a abertura de mais de 2 mil vagas de emprego temporário para vigilantes atuarem no evento The Town. Dos mesmos criadores do Rock in Rio, entre os dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, estima receber 500 mil pessoas em mais de 235 horas de música.

Para atuar no festival, é necessário ter os cursos de formação de vigilante patrimonial e de Eventos Sociais/Grandes Eventos, além de disponibilidade de horários e residir nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. As etapas do processo seletivo incluem: análise dos pré-requisitos necessários para a oportunidade, entrevistas com a equipe de Recursos Humanos e Operacional e, por fim, contratação dos profissionais.

A equipe selecionada para a segurança do The Town 2023 passará por eventuais treinamentos específicos sobre o evento e terá prioridade em futuras vagas na SegurPro.

Desde 2011, a SegurPro é a empresa oficial responsável pela operação de segurança do Rock in Rio no Brasil.

Inscrições: os interessados nas vagas podem se candidatar diretamente pelo site da empresa.

Sólides

A Sólides, empresa de tecnologia para gestão de pessoas de pequenas e médias empresas (PMEs), está com vagas em diversas áreas como comercial, tecnologia, marketing e recursos humanos. Entre os benefícios oferecidos pela empresa estão plano de saúde e odontológico, day off no mês de aniversário, cartão de benefícios flexível e acesso às plataformas Gympass, entre outros benefícios.

Inscrições: no site da companhia Sólides.

Stone

A Stone, empresa de tecnologia e serviços financeiros, anuncia que estão abertas as inscrições para a 17ª edição do Recruta Stone, seu principal programa de seleção de talentos.

Serão ofertadas vagas para candidatos que se formarem ainda este ano ou que tenham até dois anos de formados e que tenham disponibilidade para viagens e para iniciar com a companhia em novembro. As inscrições ficam abertas até 04 de setembro.

Inscrições: acesse o site da companhia.