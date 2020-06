Empresa abre mais de 100 vagas de emprego com seleção online

Mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, a Hotmart, empresa de educação online, continua contratando.

Agora, todo o processo de seleção e de integração é feito de maneira remota. No momento, são mais de 100 vagas abertas em diversas áreas, como marketing, administração, atendimento ao cliente, desenvolvimento de negócios e tecnologia.

Desde o início do ano, outras 100 pessoas se juntaram à equipe, 60 delas já durante a quarentena.

A Hotmart já tem mais de 800 colaboradores de 12 nacionalidades e em escritórios no Brasil, Espanha, Colômbia, México, Holanda e Estados Unidos.

Com a equipe em home office, a empresa está ajudando na adaptação de todos ao trabalho remoto. Além de disponibilizar mesas e cadeiras para levar para casa, eles deram um auxílio para despesas com energia elétrica, ginástica laboral e yoga online.

No site da empresa, os interessados podem se candidatar às oportunidades, inclusive com vagas fora do Brasil.